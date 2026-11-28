In Österreich ist die Zahl der assistierten Suizide binnen eines Jahres um 77 Prozent gestiegen. Auch in Deutschland nehmen Sterbehilfefälle zu.

In Österreich ist die Zahl der assistierten Suizide binnen eines Jahres um 77 Prozent gestiegen. Auch in Deutschland nehmen Sterbehilfefälle zu. Zugleich erreicht die Zahl der Suizide den höchsten Stand seit 1998.

Die katholische Kirche warnt vor gesellschaftlichem Druck auf alte und kranke Menschen.11.334 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland das Leben genommen. Das sind 962 mehr als 2024, ein Anstieg um 9,3 Prozent. Dies geht aus den jüngsten Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Einen solchen Anstieg hat das Amt seit 1998 nicht mehr registriert.

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Besonders stark stieg die Selbstmord-Zahl bei Frauen. Gleichzeitig wächst eine Form des Sterbens, über die der Staat bis heute keine vollständige Statistik führt:Allein die drei großen deutschen Sterbehilfeorganisationen meldeten für 2025 rund 1300 Fälle. Fünf Jahre zuvor waren es erst einige Hundert. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben begleitete 2025 nach eigenen Angaben 898 Menschen beim Suizid, gegenüber 623 im Vorjahr.