Aluminiumpreis explodiert: Strukturele Marktkrise bedroht Industrien und Verbraucher

Der Aluminiumpreis hat an der LME ein Vierjahreshoch erreicht. Ein Bericht beleuchtet die tieferen Ursachen: Energiehunger, Chinas Produktionspolitik und geopolitische Risiken verknappen das Angebot strukturell. Das hat massive Folgen für Solarbranche, Autobauer und letztlich die Verbraucher.

Aluminium erreicht ein Vierjahreshoch an der London Metal Exchange mit Preisen von fast 3.700 US-Dollar pro Tonne. Dieser Preisanstieg ist kein kurzfristiges Phänomen, sondern Ausdruck eines tiefgreifenden strukturellen Wandels auf dem Aluminiummarkt.

Lange Zeit galt Aluminium als zuverlässiges, kostengünstiges und reichlich verfügbares Leichtmetall, das in unzähligen Alltagsprodukten von der Coladose bis zum Flugzeugflügel eingesetzt wurde. Die weltweite Nachfrage, insbesondere aus der Solarbranche, der Automobilindustrie und der Verpackungsindustrie, konnte stets problemlos ausreichend gedeckt werden. Doch nun hat sich die Situation grundlegend geändert.

Die Kombination aus einem global massiv gestiegenen Energiebedarf, der die Stromkosten für die energieintensive Aluminiumproduktion in die Höhe treibt, Chinas restriktive Industriepolitik mit Produktionskürzungen und Kapazitätsobergrenzen sowie eine Reihe geopolitischer Risiken, die Lieferketten unterbrechen, hat das Angebot erheblich verknappt. Diese Engpässe treffen auf eine weiterhin hohe und wachsende Nachfrage, was zu einem deutlichen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt. Die Konsequenzen sind weitreichend: Industrien, die auf Aluminium als Grundmaterial angewiesen sind, sehen sich mit steigenden Kosten und möglichen Versorgungsengpässen konfrontiert.

Verbraucher spüren die Preiserhöhungen schließlich in Form höherer Kosten für Konsumgüter. Der Höhenflug des Aluminiumpreises signalisiert damit eine fundamentale Veränderung in der globalen Rohstofflandschaft, bei der selbst traditionell reichlich vorhandene Metalle plötzlich Mangelware werden können





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