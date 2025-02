Alzheimer: Wie man sein Gedächtnis fit hält

Neurologe Mimoun Azizi erklärt die Ursachen von Gedächtnisverlust und gibt Tipps, wie man das Gehirn auch im Alter fit hält.

Unser Gedächtnis verändert sich im Laufe des Lebens. Bereits ab dem frühen dreißigsten Lebensjahr beginnt das menschliche Gehirn mit einem natürlichen Abbau. Trotz dieser Veränderung ist der Mensch in der Lage, durch lebenslanges Lernen seine Gedächtnis leistung - einschließlich Konzentration, Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit - auf einem hohen Niveau zu halten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ab dem 50. Lebensjahr die Gedächtnis leistungen tendenziell deutlicher nachlassen.

Dies bedeutet, dass sogenannte „Gedächtnislücken“ weniger gut kompensiert werden können. Dennoch kann durch kontinuierliches Training und geistige Aktivität der Prozess des Gedächtnisverlusts verlangsamt und die kognitiven Fähigkeiten länger erhalten bleiben. \Unser Gehirn ist ein bemerkenswert effizientes Organ, das ständig Informationen filtert und speichert. Es behält nur das Wichtigste und Nötigste, während es sich von weniger relevanten Daten befreit. Dieser Prozess des Vergessens ist nicht nur notwendig, um Platz für neue Informationen zu schaffen, sondern hat auch einen therapeutischen Effekt. Er ermöglicht uns, belastende Ereignisse hinter uns zu lassen und uns besser an neue Situationen anzupassen. Alltägliche Vergesslichkeit, wie das Verlegen von Schlüsseln oder das Vergessen von Namen, ist in unserer informationsüberladenen Gesellschaft völlig normal. Mit zunehmendem Alter nehmen wir diese sogenannte „Altersvergesslichkeit“ stärker wahr. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine dementielle Erkrankung vorliegt. Wenn Sie bemerken, dass Ihre Vergesslichkeit zunimmt, kann es hilfreich sein, Ihr Verhalten zu analysieren. Trinken Sie genug Wasser? Schlafen Sie gut? Bewegen Sie sich ausreichend? Gibt es Konflikte oder Stressfaktoren in Ihrem Leben? Möglicherweise müssen Sie auch Ihre Medikamente überprüfen lassen - allerdings sollten Sie dies niemals ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt tun. Vergesslichkeit kann also durchaus nützlich sein - solange sie nicht Ihren Alltag beeinträchtigt. Wenn dies jedoch der Fall ist und die Ausfälle anhalten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. \Vergesslichkeit kann durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden. Erkrankungen wie Schlaganfälle sind ein bekannter Auslöser, da sie die Gefäße schädigen und dadurch direkt die Gedächtnisleistungen beeinträchtigen können. Auch Volkskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck können ähnliche Auswirkungen haben und sogar zu weiteren Schlaganfällen führen. Darüber hinaus können toxische Schadstoffe wie Alkohol, Zigaretten und andere Drogen die kognitiven Fähigkeiten erheblich einschränken. Diese Substanzen wirken sich negativ auf das Gehirn aus und können langfristig zu Gedächtnisproblemen führen. Auch physische Zustände wie Übermüdung, der Gebrauch von Tabletten und Flüssigkeitsmangel können die Gedächtnisleistung beeinträchtigen. Ein gesunder Lebensstil ist daher entscheidend für ein gut funktionierendes Gedächtnis. Psychische Zustände spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Vergesslichkeit. Depressive Erkrankungen und Vereinsamung - auch kommunikative Vereinsamung - können zu schweren Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen führen. In Fachkreisen wird dieses Phänomen als „Pseudodemenz“ bezeichnet. Es ist wichtig, diese Bedingungen zu erkennen und zu behandeln, um die kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und die Lebensqualität der betroffenen Personen zu erhöhen. Die Frage, was man generell gegen eine zunehmende Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten im Alter tun kann und ob es überhaupt möglich ist, einer dementiellen Erkrankung vorzubeugen, stellt sich häufig. Es gibt verschiedene Formen dementieller Erkrankungen, aber grundsätzlich können gesunde Ernährung, erholsamer Schlaf und ausreichende Bewegung sehr positive Auswirkungen auf die kognitiven Leistungen haben. Diese Maßnahmen können Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht erheblich reduzieren. Gezielte Gedächtnisübungen sind ebenfalls empfehlenswert, ebenso wie Aktivitäten wie Lesen, Malen und Wandern. Das alte Sprichwort „Wer rastet, der rostet“ gilt auch für das Gedächtnis. Es ist wichtig, das Gehirn aktiv und engagiert zu halten, um seine Funktion so lange wie möglich zu erhalten





