Für etwa 15.000 Euro entsteht zurzeit in der Innenstadt ein weiterer Trinkwasserbrunnen. Die Arbeiten sollen im Laufe des Dezembers abgeschlossen werden.

Wer aktuell am Steinmarkt vorbeigeht, sieht aufgerissenes Pflaster, einen Bauzaun und einen Graben. Was nach einer gewöhnlichen Baustelle aussieht, ist der Beginn eines neuen Angebots für die Innenstadt.

Am Steinmarkt entsteht ein Trinkwasserbrunnen, der im Sommer an heißen Tagen frisches und kühles Wasser für alle zugänglich macht. Nach Angaben von Melanie Gietl, Mitarbeiterin im Bereich Bautechnik und stellvertretende Stadtbaumeisterin, sollen die Arbeiten planmäßig bis Mitte oder Ende Dezember enden. Voraussetzung ist, dass das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Schnee oder starker Regen könnten den Bau in den kommenden Wochen verzögern.

Also read „Kein Wasser, kein Strom“: Die Reimanns kämpfen auf Barbados mit einer Pannenserie

Gerade in den kalten Jahreszeiten sind Erdarbeiten witterungsabhängig, da sich vor allem Frost auf die Arbeiten im Boden auswirken kann. Die Stadt rechnet mit Kosten von etwa 15.000 bis 17.000 Euro. Dafür bekommt die Innenstadt einen Ort zum Abkühlen, Erfrischen und zum Auffüllen der Trinkflasche, der gerade in den immer heißeren Sommermonaten viele Chamer freuen dürfte. Angesichts zunehmender Hitzeperioden setzen immer mehr Kommunen auf öffentliche Trinkwasserstellen, damit Einwohner und Besucher an warmen Tagen nicht auf gekauftes Wasser angewiesen sind.

Advertisement

Bei mein idowa folgen Sie Orten, Themen und Autoren. Zudem können Sie Artikel auf einer Merkliste speichern. Um mein idowa nutzen zu können, stimmen Sie bitte der Datenspeicherung zu. Wir erheben keine personalisierten Daten, die Sie nicht aktiv mit uns teilen.

Sie können sich Artikel von idowa in der Google-Suche nun bevorzugt anzeigen lassen. Mehr Informationen zur kostenlosen Google-Funktion finden Sie auf