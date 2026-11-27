Habt ihr schon einmal etwas von der „Pay yourself first”-Methode gehört?

Genau hier setzt ein Geld -Trick an, der bereits rund 100 Jahre alt ist: Bezahlt zuerst euch selbst! Bei „Pay yourself first“ wird Sparen nicht auf das Monatsende verschoben.

Stattdessen legt ihr direkt nach dem Gehaltseingang einen festen Betrag beiseite – und gebt anschließend nur noch aus, was übrig ist. Ein simpler Trick mit angeblich großer Wirkung! Sparen wird bei „Pay yourself first“ nicht länger zur Resteverwertung am Monatsende, sondern bekommt laut Finanzen.net von Anfang an Priorität. Das zurückgelegte Geld steht für spontane Einkäufe, Restaurantbesuche oder andere Ausgaben gar nicht erst zur Verfügung.

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Dadurch müsst ihr den restlichen Monat automatisch mit einem kleineren Budget planen – und setzt euch selbst eine klare finanzielle Grenze. Neu ist die Idee übrigens keineswegs: Bekannt gemacht hat sie US-Autor George S. Clason bereits 1926 mit seinem Buch „Der reichste Mann von Babylon“, wie die ING berichtet. 100 Jahre später ist das Prinzip erstaunlich aktuell: Nicht sparen, was am Ende übrig bleibt – sondern dafür sorgen, dass überhaupt etwas übrig bleibt.