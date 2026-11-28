Zu viele Geräte, zu wenige Steckplätze. Diese Mehrfachsteckdosen von Norma lösen viele Probleme.

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Ab dem 30. November verkauft Norma fünf verschiedene Steckdosen-Modelle von Powertec Electric, dank denen ihr eure Steckplätze erweitern könnt. Ein echtes Highlight ist ein kompakter roter Ball mit gleich vier Plätzen. Der reguläre Preis liegt bei 9,99 Euro pro Zubehör.

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Mit der Norma Plus App zahlt ihr nur 7,99 Euro und spart damit 20 Prozent. Das App-Angebot gilt bis zum 6. Dezember 2026. Bevor ihr zu Norma stürmt, solltet ihr im Prospekt überprüfen, ob die Produkte bei euch verfügbar sind.