AM5-System mit Blackscreen-Problemen

Wir benötigen Hilfe bei einem frisch zusammengebauten AM5-System, das bei Starten einen Blackscreen zeigt. Das Mainboard X870E Glacial von ASUS ROG scheint das Problem zu sein.

Wir benötigen Hilfe bei einem frisch zusammengebauten AM5 -System. Der PC startet an, alle Lüfter laufen, aber wir bekommen absolut kein Bild. Es handelt sich um das Mainboard X870E Glacial von ASUS ROG .

Die grüne BOOT-LED leuchtet auf, aber sie bricht nicht ab. Stattdessen bleibt sie im Leerlauf mit der grünen LED. Das LCD-Display des Mainboards selbst zeigt ebenfalls 'Detect HDD' an. Die Hardware und das Anschlussproblem scheinen das Problem zu sein.

Die X870E-Serie verfügt hinten über einen USB4-Port mit 40Gbit/s und DisplayPort-Alt-Mode für die Grafikeinheit der CPU. Wir verwenden ein USB-C-auf-HDMI-Kabel, das im USB4-Port des Mainboards steckt und das HDMI-Ende im Monitor. Der Monitor-Kanal wurde manuell auf den richtigen HDMI-Eingang umgestellt. Wenn wir eine dedizierte Grafikkarte einbauen und den Monitor dort per HDMI/DisplayPort verbinden, bleibt das Bild ebenfalls komplett schwarz.

Die BOOT-LED bleibt jedoch grün leuchtend. Um das Problem zu isolieren, haben wir eine Minimalkonfiguration erstellt. Nur ein RAM-Riegel ist im empfohlenen Slot A2 eingebaut. Der Monitor ist komplett vom Strom getrennt, um einen neuen Handshake zu erzwingen





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