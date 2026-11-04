Amadeu Antonio Stiftung reicht Petition für Demokratieschutz ein

Die Amadeu Antonio Stiftung hat knapp 150.000 Unterschriften für die Petition "Demokratie-Schutzschirm" übergeben. Sie fordert langfristige Förderung für zivilgesellschaftliche Akteure in Ostdeutschland.

Die Amadeu Antonio Stiftung hat am Mittwoch im Rahmen der Tagesspiegel-Konferenz in Ostdeutschland knapp 150.000 Unterschriften für die Petition " Demokratie-Schutzschirm: Jetzt!" übergeben. Auf der Veranstaltung mit dem Titel "Der Osten: Wo Macher und Ideen für Ostdeutschland zusammenkommen" wurde die massive Unterstützung der Zivilgesellschaft unterstrichen. Die Einreichung markiert einen deutlichen politischen Schritt zur Sicherung demokratischer Strukturen in der Region.

Marlies Kaiser, die deutsche Beauftragte für Kultur und Medien, nahm die Unterschriften entgegen und betonte die dringende Notwendigkeit des Schutzes ehrenamtlichen Engagements. Sie bezeichnete die hohen Zahlen als starkes Zeichen des Zusammenhalts, sah darin jedoch auch einen lauten Hilferuf. Kaiser warnte, dass sich Akteure, die sich für die Demokratie im Osten einsetzen, massivem Druck ausgesetzt sehen.

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Druck auf demokratische Zivilgesellschaft

Die Stiftung setzt sich seit Längerem für den Erhalt und die Sicherung verschiedener Demokratieprojekte ein. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Vereinen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die gezielt rechtsextremer Bedrohung, Gewalt und physischen Übergriffen ausgesetzt sind. Die Petition beschreibt, wie rechtsextreme Kräfte Freiräume gezielt angreifen, wodurch Menschen, die für Zusammenhalt stehen, mit Hassmails und Gewaltdrohungen konfrontiert werden.

Kaiser erklärte, dass das oftmals ehrenamtliche Engagement nicht nur angefeindet und diskreditiert werde, sondern auch durch den Entzug von Fördermitteln ausgebremst werde. Sie hob hervor, dass eine demokratische Zivilgesellschaft unverzichtbar für den Wohlstand des Landes sei. Die Bundesregierung müsse fest an der Seite derer stehen, die die gesellschaftlichen Werte tagtäglich verteidigen, so die Botschaft der Einreichung.

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Forderungen nach Aufbauförderung

Die Initiatoren der Petition fordern von der Ostbeauftragten und der Bundesregierung konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Demokratie-Infrastruktur in Ostdeutschland. Im Zentrum steht dabei die Forderung nach einer langfristigen Aufbauförderung. Ziel ist es, demokratische Strukturen und Räume aufzubauen, weiterzuentwickeln und dauerhaft abzusichern. Zudem soll die bestehende Projektförderung gestärkt werden, um Vereinen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen die Umsetzung umfangreicherer Vorhaben vor Ort zu ermöglichen.

Neben der langfristigen Absicherung wird zudem eine niedrigschwellige Einstiegsförderung gefordert. Damit sollen auch kleine und neue Initiativen unkompliziert und kurzfristig Unterstützung für ihre Ideen erhalten können. Dies wird als essenziell angesehen, um einer weiteren Erosion des zivilgesellschaftlichen Engagements entgegenzuwirken und die Basisarbeit vor Ort zu stabilisieren.

Mandat für verlässliche Förderung

Marlies Kaiser erklärte, sie nehme die Unterschriften als klaren Auftrag mit. Sie betonte, dass die demokratische Zivilgesellschaft verlässliche Förderung benötige, die von kleinen Initiativen bis hin zu dauerhaften Strukturen reicht. Für die Etablierung eines solchen Systems werde sie sich mit Nachdruck einsetzen. Deutschland, so Kaiser, brauche ein konkretes "Demokratie-Schutzschild".

Die Petition würdigt zudem das tägliche Engagement von Menschen in Städten und Gemeinden, die Verantwortung für das gesellschaftliche Zusammenleben übernehmen. Von der Unterstützung nachbarlicher Hilfe bis zur Organisation von Kinderaktivitäten entsteht durch diese Arbeit Inklusion. Kaiser schloss mit dem Bekenntnis, dass Ostdeutschland dringend ein solches Schutzschild benötigt, um die geleistete Arbeit zu wahren und die Demokratie nachhaltig zu sichern.