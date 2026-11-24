Amadou Haidara kommt als Spieler von RC Lens in die Red Bull Arena. Der ehemalige RB-Spieler trifft nun auf seine alten Teamkollegen und Fans in Leipzig.

Amadou Haidara kehrt am Dienstagabend in die Red Bull Arena zurück, jedoch nicht als Spieler von RB Leipzig, sondern als Gegner. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt nun erstmals als Kadermitglied von RC Lens in die Spielstätte seiner ehemaligen Heimat. Vor harten Zweikämpfen mit seinen alten Teamkollegen erwartet ihn eine emotionale Begegnung, die von der historischen Verbindung zwischen Spieler und Klub geprägt ist.

Emotionaler Rückkehrkampf in der Champions League

Die Szene rund um Amadou Haidara wird durch eine kleine Anekdote eingeleitet: Es besteht die Gefahr, dass er in der hektischen Atmosphäre der Vorbereitung in die falsche Kabine läuft. Diese Situation symbolisiert den tiefen Wandel, den der Spieler in den vergangenen Jahren durchlaufen hat. Sieben Jahre lang war er ein fester Bestandteil der Mannschaft aus Leipzig, war intern geschätzt und bei den Fans unheimlich beliebt. Nun tritt er im Trikot von RC Lens der Mannschaft gegenüber, die einst seinen sportlichen Werdegang maßgeblich prägte.

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Vom Eigenbau zum Profi in Frankreich

Die sportliche Laufbahn von Amadou Haidara in Sachsen begann im Januar 2019, als er für eine Ablösesumme von 19 Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig wechselte. Als echtes RB-Eigengewächs etablierte er sich schnell und gewann mit den Sachsen zweimal den DDFB-Pokal. In den letzten Jahren jedoch reichte die Leistung zunehmend weniger für einen Stammplatz in der Startelf. Dieser Umstand führte im Januar zu einem blitzschnellen Wechsel nach Frankreich. RC Lens zahlte zwei Millionen Euro, wobei der Transferprozess aufgrund der winterlichen Pause in Leipzig besonders schnell vonstatten ging.

Fehlende Abschiedsmöglichkeit und neue Herausforderung

Da der Transfer nach Lens sehr abrupt erfolgte, gab es für Amadou Haidara keine Gelegenheit, den ehemaligen Verein noch einmal persönlich zu grüßen. Für einen letzten Gruß blieb schlicht keine Zeit. Vor dem anstehenden Duell mit RB Leipzig wird er nun offiziell verabschiedet. Die Sachsen planen diese Verabschiedung jedoch nur in einem kleinen Rahmen. Ein großer Ablauf ist nicht vorgesehen, da das Protokoll der UEFA bei Champions-League-Spielen kaum Spielraum für eigene Rahmenprogramme lässt.

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Spielpraxis unter dem Spitznamen Doudou

Ob Amadou Haidara, der von Teamkollegen und Freunden nur "Doudou" genannt wird, am Dienstag in der Startelf von RC Lens steht, ist ungewiss. Der Mittelfeldspieler entwickelte sich in Frankreich zu einer Art On-Off-Spieler. In elf Liga-Spielen für Lens stand er fünfmal von Beginn an auf dem Platz, wurde ebenso oft eingewechselt und einmal kam er gar nicht zum Einsatz. Diese variable Einsatzpraxis kontrastiert jedoch mit seiner Rolle im europäischen Wettbewerb.

Europäische Stammkraft trifft auf alte Vertrautheit

In der Champions League zeigte sich Amadou Haidara hingegen als feste Größe. In allen vier Partien seiner aktuellen Europapokal-Saison spielte er von Beginn an. Diese Konstanz auf höchstem Niveau wird erwartet, wenn er auf seine ehemaligen Kollegen trifft. Die Spannung zwischen der beruflichen Pflicht, seine neue Mannschaft zum Sieg zu führen, und der emotionalen Bindung an die Stadt und den Verein, der ihn zum Profi machte, definiert den Rahmen dieses besonderen Aufeinandertreffens.