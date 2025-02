Amal Clooney lehrt als Gastprofessorin an der Oxford University

Amal Clooney, die Ehefrau von George Clooney, nimmt eine neue berufliche Herausforderung an. Die Menschenrechtsanwältin wird als Gastprofessorin an der renommierten Blavatnik School of Government der Oxford University unterrichten. Obwohl sie in Oxford arbeitet, kann die Familie in ihrem Anwesen in Sonning Eye / Oxfordshire die Privatsphäre genießen.

Amal Clooney und ihr Ehemann George Clooney , beide leidenschaftliche Berufstätige, ziehen gemeinsam zwei Kinder, die sieben Jahre alten Zwillinge Ella und Alexander, groß. Während George Clooney aktuell in New York City für ein Engagement am Broadway in dem Stück 'Good Night, and Good Luck' auf der Bühne steht, geniesst Amal Clooney , laut Medienberichten mit den Kindern in Italien, eine neue berufliche Herausforderung.

Die 47-Jährige wird als Gastprofessorin an der renommierten Blavatnik School of Government der Oxford University unterrichten. Amal Clooney kehrt damit an ihre eigene Ausbildungsstätte zurück und freut sich besonders über diese Gelegenheit. 'Es ist mir eine Ehre, wieder in Oxford zu sein, dieses Mal nicht als Studentin, sondern als Professorin. Es ist ein Privileg, die Gelegenheit zu haben, mit der nächsten Generation globaler Führungskräfte in Kontakt zu treten und einen Beitrag zur lebendigen akademischen Gemeinschaft in Oxford zu leisten', erklärt sie.Obwohl sie in Oxford arbeitet, ist die Familie nicht komplett getrennt. Ein Anwesen der Clooneys befindet sich in Sonning Eye / Oxfordshire, nur gut eine Autostunde von der Universität entfernt. Dort lebt die Familie in einem abgeschiedenen, denkmalgeschützten Haus aus dem 17. Jahrhundert auf vier Hektar Land. Das Paar legt großen Wert auf die Privatsphäre seiner Kinder und bietet ihnen in diesem Heim die perfekte Umgebung, um zu wachsen und zu gedeihen. Die Familie muss nun scheinbar zwischen ihren verschiedenen Standorten pendeln, doch mit Amal Clooneys Engagement, 'den Zugang zur Justiz auf der ganzen Welt zu verbessern', zeigt sie gleichzeitig ihren Kindern ein vorbildliches Beispiel für Engagement und soziale Verantwortung





