Amalie Olufsen kehrt als Playmate zurück und plant Umzug nach Berlin

Norwegisches Model Amalie Olufsen ist erneut im deutschen Playboy zu sehen. Die 28-Jährige bewirbt sich auf eine Dating-Show und möchte nach Berlin ziehen.

Die norwegische Model und ehemalige Playmate Amalie Olufsen bereitet ihre Rückkehr in den deutschen Medienmarkt vor. Die 28-jährige Frau steht erneut für das deutsche Playboy-Magazin vor der Kamera. Sie äußert dabei den Wunsch, sich bei einer deutschen Dating-Show zu bewerben, um ihr aktuelles Single-Dasein zu beenden.

Rückkehr ins Deutsche Playboy-Magazin

Amalie Olufsen präsentiert sich nach dem Jahr 2023 zum zweiten Mal in den Seiten des deutschen Playboy. Für diese aktuelle Titelstrecke stand sie vor der Kamera, um das große Jubiläum zu feiern. Der Fokus liegt dabei auf dem 66. Geburtstag des ikonischen Bunny-Kostüms. Die Fotografin Ana Dias begleitete die Aufnahmen für diese Ausgabe.

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Gefühl von Superstarstatus während Shooting

Laut eigenen Aussagen fühlt sich Olufsen vor der Kamera wie ein richtiger Superstar. Diese Erfahrung wiederholt sich bei ihrer aktuellen Arbeit mit der Fotografenkollegin Ana Dias. Die Norwegerin betont, dass die Zusammenarbeit ihr das Gefühl gibt, der größte Star der Welt zu sein. Das Umfeld beim Shooting empfindet sie als sehr vertraut und heimelig.

Historischer Erfolg bei US-Wahl

In den vergangenen Jahren erzielte die norwegische Model einen unerwarteten Erfolg auf internationalem Parkett. Als der US-Playboy nach fünf Jahren Pause sein gedrucktes Magazin wieder herausbrachte, startete eine neue Playmate-of-the-Year-Wahl. Olufsen gehörte zu den Finalistinnen unter insgesamt 17.000 Bewerberinnen. Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Punkt in ihrer bisherigen Karriere.

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Pläne für Umzug nach Berlin

Olufsen möchte weiterhin nach Berlin ziehen, um dort an ihrer Karriere zu arbeiten. In den vergangenen Jahren war sie nicht mehr in Deutschland gewesen. Trotz dieser Abstinenz herrscht bei ihr große Vorfreude auf die geplante Rückkehr. Sie kann es kaum erwarten, alle alten Bekannten wiederzusehen und ihren beruflichen Weg fortzusetzen.

Status im Privatleben und Dating-Strategie

Im privaten Bereich herrscht bei der 28-Jährigen seit ziemlich langer Zeit Pause. Sie erklärt gegenüber BILD, dass sie immer noch Single sei und schon ewig keine Dates mehr gehabt habe. Dennoch liebt sie ihr Leben so, wie es derzeit ist. Sie glaubt daran, dass Liebe passiert, wenn es geschehen soll. Eine konkrete Idee hat sie jedoch, um ihrem Liebesleben etwas auf die Sprünge zu helfen. Sie erwägt ernsthaft, sich bei einer deutschen Dating-Show zu bewerben. Vielleicht klappt es in der deutschen Hauptstadt dann auch mit der großen Liebe.