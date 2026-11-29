Einst bat Amanda Byram Russell Brand um Unterstützung. Heute will sie seine Worte aus ihrem Buch streichen lassen.

Instagram-Video erklärte, soll seine Empfehlung für ihr Gesundheits- und Wellnessbuch "The Switch" künftig nicht mehr erscheinen. Seit der Verurteilung des Comedians wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe beschäftige sie die damalige Zusammenarbeit.

Mit ihrem Verlag prüft Amanda deshalb, wie das Zitat online gelöscht und aus zukünftigen Ausgaben gestrichen werden kann. Bereits gedruckte Exemplare des 2020 veröffentlichten Buches lassen sich hingegen nicht mehr ändern. Amanda hatteeinst beim Happy Place Festival interviewt und ihn anschließend gebeten, ihr Buch zu lesen und eine Empfehlung beizusteuern. Damals habe er als einflussreiche Stimme für mentale Gesundheit und persönliche Genesung gegolten.

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"Ich stehe von ganzem Herzen an der Seite der Überlebenden sexueller Übergriffe und verurteile sexuelle Gewalt und Missbrauch in jeder Form. " Die Empfehlung entspreche weder ihren Werten noch ihren Ansichten und sei nicht als Unterstützung fürzu verstehen. Auch ihr bisheriges Schweigen solle diesen Eindruck nicht vermitteln.