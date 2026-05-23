Amateur-Endspiele im Free-TV: 21 Landespokal-Spiele und der Weg zur ersten Runde des DFB-Pokals

Es stehen rund 7,5 Stunden Live-Fußball auf dem Programm, unterteilt in mehrere Spielblöcke ab 11.30 Uhr und anschließend. Diesmal wird auch erstmals elf Spiele live im Livestream übertragen.

Fußball -Marathon im Free-TV! Am Samstag gehört die Bühne den Amateur en. 21 Landespokal -Endspiele werden ausgetragen – und für alle geht es um das große Los: die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals am 21.8.

Die ARD macht den Finaltag der Amateure zum XXL-Event. Um 11.20 Uhr beginnt die Übertragung, ab 11.30 Uhr rollt in sechs Stadien gleichzeitig der Ball. Danach folgen weitere Spielblöcke um 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Insgesamt stehen rund 7,5 Stunden Live-Fußball auf dem Programm





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