Amazon Alexa Tablet 12 Pro: Premium-Tablet mit Android und Nanomatte-Display

Das neue Amazon Alexa Tablet 12 Pro überzeugt mit Hochwertiger Verarbeitung, einem matten Nanotextur-Display und Google Android. Ein Praxistest des Flaggschiffs.

Amazon hat seine Tablet-Strategie grundlegend geändert und die alte Fire-Serie durch die neue Alexa-Tablet-Linie ersetzt. Das Flaggschiff Alexa Tablet 12 Pro präsentiert sich als direkte Alternative zu Apple-Geräten und kombiniert hochwertige Hardware mit dem Google-Android-Betriebssystem. Diese neue Ausrichtung steht im deutlichen Kontrast zu den bisherigen, eher günstigen Modellen des Konzerns, die oft durch eingeschränkte Softwarefunktionen gekennzeichnet waren.

Neue strategische Ausrichtung von Amazon

Die Verantwortung für diesen Wandel liegt maßgeblich bei Panos Panay, der 2023 von Microsoft zu Amazon wechselte und zuvor für die Surface-Sparte zuständig war. Ihm folgte im vergangenen Jahr der Designchef Ralf Groene nach, was die Orientierung an hochpreisigen Windows-Geräten erklärt. Das Ergebnis ist eine Serie, die auf edles Design und moderne Technik setzt. ntv.de hat das Modell 12 Pro in seiner Ausführung mit dem matten Nanotextur-Display getestet. Der Einstiegspreis liegt bei knapp 500 Euro, wobei die voll ausgestatteten Varianten deutlich teurer sind.

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Verarbeitung und Display-Technologie

Das Alexa Tablet 12 Pro verfügt über ein Gehäuse aus mattem Aluminium, das nur 6,5 Millimeter dünn ist und 550 Gramm wiegt. Die Verarbeitungsqualität ist hochwertig, und das Gerät ist nach IP52 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Ein präziser Fingerabdrucksensor im Ein-/Aus-Schalter wird durch einen pulsierenden Halbkreis signalisiert, was die Bedienung auch bei gedrehtem Gerät vereinfacht. Der 12-Zoll-Bildschirm ist ein LCD-Panel mit 280 Pixeln pro Zoll und einer Wiederholfrequenz von 120 Hertz. Es erreicht eine Helligkeit von bis zu 500 Nits und bietet natürliche Farben, verzichtet jedoch auf offizielle HDR-Unterstützung.

Für 100 Euro Aufpreis erhält man das spezielle matten Nanotextur-Display, das Spiegelungen im Freien effektiv reduziert. Diese Funktion ist vergleichbar mit der beim teuren iPad Pro. Empfehlenswert ist die Kombination mit der 256-GB-Variante für rund 670 Euro, da sie über 16 statt 8 Gigabyte Arbeitsspeicher verfügt. Der mitgelieferte Eingabestift kostet 85 Euro extra und bietet eine verzögerungsfreie Eingabe. Er lässt sich magnetisch am Tablet aufladen und kann durch Abspielen eines Tons wiederfinden.

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Zubehör und Preisgestaltung

Das Zubehör trägt signifikant zum Gesamtpaket bei, insbesondere die zweiteilige Tastaturhülle, die an Surface-Tablets erinnert. Das Touchpad ist groß und reagiert präzise, was die Produktivität steigert. Allerdings treibt das hochwertige Zubehör den Preis deutlich in die Höhe. Allein das Bundle aus Tastatur und Stift kostet knapp 140 Euro. Das Komplettpaket aus dem 256-GB-Modell mit 16 GB RAM, Tastaturhülle und Stift kostet rund 805 Euro. Mit einem 128-GB-Tablet und Nanomatte-Display fallen 705 Euro an.

Akustisch liefert das Tablet mit vier Lautsprechern und Dolby Atmos-Unterstützung einen beeindruckenden Raumklang. Allerdings fehlen satte Tiefbässe für ein vollständiges Sounderlebnis. Die Hardware wird von einem Mediatek Dimensity 8400 Prozessor angetrieben. In Kombination mit 16 GB Arbeitsspeicher gewährleistet dies eine flüssige Bedienung auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Für grafisch intensive Spiele stößt der Chip jedoch an seine Grenzen.

Leistung und Akkulaufzeit im Detail

Die Verbindungstechnologie umfasst Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 LE. Der USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Der Flash-Speicher ist mit 128 oder 256 Gigabyte recht knapp bemessen und lässt sich nicht via microSD-Karte erweitern. Für Gamer bietet Amazon den Cloud-Gaming-Dienst Luna an, der auch AAA-Titel ermöglicht, solange die Internetverbindung stabil ist.

Der Akku hat eine Kapazität von 9000 Milliamperestunden und überzeugte im Praxistest durch eine erstaunliche Ausdauer, die den ganzen Tag reicht. Das Alexa Tablet 12 Pro etabliert sich somit als kompetente Option für Nutzer, die Wert auf Android, hohe Bildqualität und lange Akkulaufzeit legen. Die strategische Neuausrichtung unter Panos Panay zeigt erste erfolgreiche Früchte.