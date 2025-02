Amazon Bestätigt 'Die Ringe der Macht' Staffel 3: Fokus auf den Krieg gegen Sauron

Die dritte Staffel von 'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' ist offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2025 beginnen und sich auf den Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron konzentrieren, als Sauron versucht, den Einen Ring zu schmieden.

Amazon erneut versucht sich an 'Der Herr der Ringe'. Die dritte Staffel von 'Die Ringe der Macht' ist jetzt offiziell bestätigt. Auch die ersten Details zur Handlung stehen schon fest. \Die dritte Staffel von 'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht' ist offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten für die Serie bei Amazon Prime Video sollen im Frühjahr 2025 im Vereinigten Königreich beginnen. Zuschauer müssen sich allerdings auf einen Zeitsprung einstellen.

Im Bericht vom Hollywood Reporter heißt es: Staffel 3 spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen von Staffel 2 auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron, als der Dunkle Herrscher versucht, den Einen Ring herzustellen, der ihm den nötigen Vorteil verschafft, um den Krieg zu gewinnen und endlich ganz Mittelerde zu erobern. \Nach dem doch etwas gemächlichen Tempo der zweiten Staffel scheint Amazon jetzt doch richtig loslegen zu wollen. Der Krieg, der zuvor kaum begonnen hatte, soll sich in der dritten Staffel jetzt schon seinem Höhepunkt nähern. Ursprünglich hat Amazon fünf Staffeln für 'Die Ringe der Macht' angekündigt. Jetzt habe ich allerdings so meine Zweifel, ob die auch alle erscheinen werden. Die Serie hat sich bisher sehr viel Zeit genommen, um ihre zu vielen Charaktere durch Mittelerde zu schicken. Der plötzliche Kurswechsel wirkt auf mich, als wollte Amazon jetzt noch schnell wichtige Plotpunkte wie das Schmieden des Einen Rings in der Serie unterbringen und sie dann schnell und schmerzlos abwickeln. Ich glaube nicht, dass wir fünf Staffeln sehen werden, sondern maximal vier. Ich persönlich würde ihr nicht nachtrauern. Ich schaue zwar gerne Fantasy-Serien und konnte der ersten Staffel auch noch etwas abgewinnen, doch 'Die Ringe der Macht' hat mich mit der letzten Staffel komplett verloren. Zu oft gab es komplett unsinnige Plot-Twists, die nur dazu führen, dass ich als Zuschauer nicht mehr verstehe, was hier überhaupt erzählt werden soll





