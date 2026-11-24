Amazon Prime Video hat die Fantasy-Serie um eine vierte Staffel verlängert. Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay kehren zurück, während die Produktion bereits im Frühjahr 2027 in den Shepperton Studios beginnt.

Amazon hat die Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht offiziell um eine vierte Staffel verlängert. Diese Entscheidung fällt kurz vor der Ausstrahlung der letzten beiden Folgen der aktuellen dritten Staffel, was Fans der Serie auf der gesamten Welt freut. Die Serie gilt bereits jetzt als eine der prägenden Produktionen für den Streamingdienst Prime Video und hat sich trotz hoher Kosten und kritischer Diskussionen als Erfolgsetablierung erwiesen.

Bestätigung durch neuen Serienchef Peter Friedlander

Peter Friedlander, der ehemalige Netflix-Manager und jetzige Serienchef von Amazon, hat die Verlängerung persönlich unterstützt und damit Spekulationen über eine Absage der teuren Produktion widerlegt. Er betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass die Serie zu einem festen und wichtigen Bestandteil des Prime Video-Programms geworden ist. Friedlander verwies auf den hohen Erwartungsgrad der Zuschauer an den Meilenstein der Schmieden des Einen Rings in der dritten Staffel. Er bestätigte zudem, dass die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay mit dem gesamten Kreativteam auch für die kommende vierte Staffel zurückkehren werden.

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Quotenentwicklung und Zuschauerzahlen der dritten Staffel

Die dritten Staffel der Serie verzeichnete in den ersten zwölf Tagen nach dem Start am 11. November 2026 weltweit 33 Millionen Zuschauer. Damit platziert sich die Ausgabe unter den zehn meistgeschauten Staffeln einer zurückkehrenden Serie in der Geschichte von Prime Video. Diese Zahlen verdeutlichen das anhaltende Interesse an der Mittelerde-Welt, auch wenn die Quote im Vergleich zum Rekordstart der ersten Staffel im Jahr 2022 gesunken ist. Bei der zweiten Staffel wurden in elf Tagen noch 40 Millionen Abrufe gezählt, was auf einen leichten Rückgang des Publikumsstroms hindeutet.

Rezeption bei Kritikern und der Tolkien-Community

Trotz der soliden Einschaltquoten bleibt die Bewertung der Serie bei der Zielgruppe und der Fachpresse weiterhin stark gespalten. Während die Kritiken in den meisten Fällen ähnlich positiv ausfallen wie bei den beiden Vorgängerstaffeln, gehen die Meinungen im breiten Publikum weiter auseinander. Einige Tolkien-Fans äußerten in der Vergangenheit Bedenken gegenüber der Umsetzung, was zu intensiven Debatten in den sozialen Medien führte. Dennoch hat Amazon den Kurs nicht geändert, sondern setzt auf die fortwährende Vertiefung in die Welt des Zweiten Zeitalters nach J.R.R. Tolkin.

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Produktionsstart und zukünftige Ausstrahlungspläne

Die Vorbereitungen für die vierte Staffel laufen bereits im Hintergrund, sodass ein zügiger Start möglich ist. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2027 in den Shepperton Studios in Großbritannien beginnen. Amazon plant damit, den bisherigen Zweijahresrhythmus der Veröffentlichungen beizubehalten. Nach der Premiere im September 2022 folgte die zweite Staffel im August 2024 und die dritte Staffel im November 2026. Es ist noch nicht bekannt, ob im Jahr 2030 eine fünfte und finale Staffel produziert wird, da diese noch nicht offiziell bestellt wurde.

In Deutschland sind die siebte und achte Episode der dritten Staffel bereits in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch ab 3 Uhr bei Amazon Prime Video abrufbar. Die aktuelle Staffel ist der letzte große Showrunner-Plan von J.D. Payne und Patrick McKay, bevor sie sich auf die weiteren Aufgaben konzentrieren. Die Entscheidung für die vierte Staffel signalisiert Stabilität in einem Markt, der oft von schnellen Abbestellungen großer Budgets geprägt ist.