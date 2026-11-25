Amazon sichert die Zukunft der Serie Die Ringe der Macht: Staffel 1 und 2 erscheinen am 26. November 2026 physisch. Dazu gibt es Black-Friday-Deals für Hobbit-Filme.

Amazon hat mit einer wichtigen Ankündigung für die Fantasy-Fanbase aufwartet, die langfristige Planungssicherheit für die Prime-Video-Serie "Die Ringe der Macht" schafft. Selbst wenn der Streaming-Riese die digitale Ausstrahlung einstellen würde, bleiben die Inhalte für Fans durch physische Medien gesichert. Dies beendet Spekulationen über ein ähnliches Schicksal wie bei anderen lizenzierten Produktionen, die kurzfristig gelöscht wurden.

Fans der von J.R.R. Tolkien geschaffenen Mittelmeer-Welt diskutierten intensiv über die Zukunft der Serie. Die Produktion löst hitzige Debatten aus, ist aber gleichzeitig ein massiver Erfolg. Die Ankündigung unterstreicht, dass Amazon Prime Video die Serie als festen Bestandteil seines Portfolios betrachtet und nicht als kurzfristiges Experiment.

Also read Die Ringe der Macht Staffel 4: Amazons Herr der Ringe-Serie geht offiziell weiter

Physische Medien sichern den Zugang

Die erste und zweite Staffel der Serie "Die Ringe der Macht" erscheinen am 26. November 2026 offiziell im Heimkino. Diese Veröffentlichung stellt sicher, dass rund 550 Minuten der ersten Staffel und rund 530 Minuten der zweiten Staffel auch unabhängig von Amazon Prime Video legal abrufbar sind. Die Veröffentlichung erfolgt exklusiv als 4K-Steelbook, was die Sammlerwertigkeit der Serie deutlich erhöht.

Durch diese physische Veröffentlichung am 26. November 2026 ist die Serie vor dem Risiko geschützt, plötzlich vom Streaming-Dienst verschwinden zu können. Im Gegensatz zu lizenzierten Content-Portfolios, die bei Vertragsende gelöscht werden, bleibt diese Tolkien-Interpretation dauerhaft verfügbar. Fans müssen sich keine Sorgen um Internet-Blackouts oder auslaufende Lizenzverträge für die Kerninhalte machen.

Advertisement

Advertisement

Bonusmaterial und After-Show-Details

Die physischen Boxen umfassen neben den Episoden auch Zusatzmaterialien für die Sammler. Während Informationen über das spezifische Bonusmaterial der DVDs zum Zeitpunkt der Ankündigung noch fehlen, sind andere Boxen mit Extras gefüllt. Dazu gehören alle Folgen der offiziellen "Die Ringe der Macht"-After-Show.

In dieser After-Show unterhalten sich das Cast und die Crew über die Inhalte der Tolkien-Interpretation und deren Entstehungsgeschichte. Dies bietet Fans einen tieferen Einblick in die Produktion und die Regieentscheidungen. Die Verfügbarkeit dieser Extras auf den Heimkinopaketen rundet das Angebot für Puristen und Sammler ab.

Black-Friday-Deals für Tolkien-Filme

Neben der Serie gibt es massive Preisnachlässe für die klassischen Filme. In der dezent verwirrend betitelten "Black Friday Woche" bei Amazon ist die "Mittelerde 6-Film Collection" im Preis gefallen. Dieses 4K-Set enthält alle von Peter Jackson inszenierten "Der Herr der Ringe"- und "Die Hobbit"-Kinofilme in UHD-Qualität.

Das Set bietet sowohl die Kinofassungen als auch die Extended Edition der Fantasy-Meilensteine aus den frühen 2000er-Jahren. Für Käufer, die auf die Prequels verzichten können, ist auch das "Der Herr der Ringe"-Trilogie-Set in 4K stark rabattiert. Es ist wichtig zu beachten, dass die Boxen zusätzlich zu den Extended Editions auch die knapperen Kinofassungen umfassen.

Advertisement

Advertisement

Diese Angebote ergänzen die Ankündigung zur Serie und zeigen, dass Amazon in das Tolkien-Universum investiert. Sammler können so ihre Regale füllen, ohne auf den Zugang zu den Inhalten verzichten zu müssen. Die physischen Medien stellen sicher, dass die Werke von J.R.R. Tolkien auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben.