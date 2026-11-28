Wenn bei einer Bestellung über Amazon der Versanddienstleister „China Post“ auftaucht, ist das Tracking oft nicht ganz so komfortabel wie bei DHL...

Wenn bei einer Bestellung über Amazon der Versanddienstleister „China Post“ auftaucht, ist das Tracking oft nicht ganz so komfortabel wie bei DHL oder Hermes. Wir zeigen euch,Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Bestellt man etwas über Amazon, kann man den Status der Sendung in der Bestellübersicht tracken. Manchmal taucht hier ein Eintrag mit der BezeichnungIn der Regel werden Bestellungen mit diesem Unternehmen nicht versendet, wenn man etwas direkt bei Amazon bestellt, sondern über einen.

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Dementsprechend muss man mit einer längeren Lieferzeit rechnen. Auch die Sendungsverfolgung ist nicht ganz so einfach wie bei einem Versand über DHL, Hermes oder anderen Unternehmen. Taucht der Eintrag „China Post“ auf, solltet ihr noch ein paar Tage warten. Nach einiger Zeit ändert sich das Lieferunternehmen und ihr bekommt eine genauere Bezeichnung.