Amazon-Bestseller Walking Pad: 140 Euro für mehr Schritte im Homeoffice

Amazon-Bestseller Walking Pad jetzt für rund 140 Euro. Kompaktes Gerät für Homeoffice, das Alltagsbewegung fördert und Gelenke schont. Mehr Details hier.

Aktuell führt ein Amazon-Bestseller dafür, dass Nutzer mehr Schritte ohne das Verlassen der eigenen vier Wände sammeln können. Dieses Walking Pad, das aktuell für rund 140 Euro erhältlich ist, bringt Bewegung in den Alltag, ohne dass ein Fitness studio oder lange Laufrunden notwendig sind. Personen, die viel am Schreibtisch sitzen oder abends kaum noch vor die Tür kommen, sammeln schnell weniger Schritte als geplant. Das Gerät setzt genau an dieser Stelle an und ist derzeit besonders gefragt.

Optimale Lösung für Homeoffice und Schreibtisch

Der größte Vorteil eines Walking Pads liegt weniger im intensiven Sport als in der zusätzlichen Alltagsbewegung. Gerade im Homeoffice kann das Gerät beispielsweise unter oder vor dem Schreibtisch genutzt werden, um Telefonate oder einfache Aufgaben mit Gehen zu verbinden. Auch abends vor dem Fernseher lassen sich zusätzliche Schritte sammeln, ohne dafür einen eigenen Trainingsblock einplanen zu müssen. Damit richtet sich das Gerät vor allem an alle, denen ein klassisches Laufband zu groß oder zu aufwendig ist.

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Schnelligkeit und Stabilität durch Armlehnen

Laut Hersteller lässt sich das Gerät auf bis zu zwölf Kilometer pro Stunde einstellen und eignet sich damit nicht nur für gemütliches Gehen, sondern auch für schnelleres Walking oder leichtes Joggen. Damit ist es flexibler als reine Untertisch-Laufbänder, die häufig schon bei rund sechs Kilometer pro Stunde Schluss machen. Wer das Gerät also nicht nur nebenbei, sondern auch für kleine Trainingseinheiten nutzen möchte, bekommt mehr Reserven. Praktisch sind die integrierten Armlehnen. Sie bieten zusätzlichen Halt und machen das Gerät damit vor allem für Anfänger oder Nutzer interessant, die sich auf einem völlig offenen Walking Pad weniger sicher fühlen. Gleichzeitig bleibt das Gerät kompakter als viele klassische Laufbänder mit großem Cockpit.

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Gelenkschonung und smarte App-Integration

Die Lauffläche besteht aus mehreren Dämpfungsschichten. Dadurch sollen Schritte weniger hart auf Gelenke und Boden übertragen werden als beim Gehen auf einer komplett starren Fläche. Das Walking Pad lässt sich außerdem mit einer App verbinden. Je nach Modellvariante stehen Trainingskurse, Tracking-Funktionen und virtuelle Laufangebote zur Verfügung. Das ist vor allem dann interessant, wenn reines Schritte sammeln auf Dauer zu eintönig wird. Amazon verkauft das Superun Walking Pad derzeit für knapp 140 Euro. Ein Blick in die Preishistorie zeigt, dass das Gerät nur rund um den Prime Day noch ein paar Euro günstiger zu bekommen war. Außerhalb von Angeboten wie diesem zahlen Interessierte mindestens 170 Euro. Auch wenn es bisher nur eine überschaubare Anzahl an Bewertungen gibt, scheinen die bisherigen Käufer zufrieden zu sein, denn das Walking Pad kommt auf tadellose fünf von fünf Sternen.

Günstige Alternative für den Einstieg in die Bewegung

Wer vor allem im Homeoffice zusätzliche Schritte sammeln möchte, kann zu einem einfachen Untertisch-Walking-Pad bis etwa sechs Kilometer pro Stunde greifen. Solche Modelle verzichten auf Handlauf und höhere Laufgeschwindigkeiten, lassen sich dafür leichter unter einem höhenverstellbaren Schreibtisch nutzen. Durch den geringeren Leistungsumfang sind die Geräte zum Teil schon unter 100 Euro erhältlich, wie das HomeFitnessCode Walking Pad für rund 92 Euro. Sinnvoll sind beide Geräte für alle, die viel sitzen und unkompliziert mehr Bewegung in den Tagesablauf bringen möchten. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.