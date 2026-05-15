Amazon-Betrug: Angenehme Rückruf-Mails führen zu sensiblen Datenverlust

Eine angebliche Rückruf-Mail von Amazon führt zu Verunsicherung und sensiblen Datenverlust. Kunden sollten über die App öffnen und niemals Links aus E-Mails verwenden, um sich vor dem Betrug zu schützen.

Eine angebliche Rückruf-Mail von Amazon sorgt aktuell für Verunsicherung unter Kunden. In den Nachrichten heißt es, ein gekauftes Produkt stelle ein Sicherheitsrisiko dar. Genau mit dieser Angst arbeiten Betrüger jedoch gezielt, um sensible Daten abzugreifen.

In vielen der gefälschten Nachrichten wird eine Rückerstattung angekündigt. Empfänger sollen dafür einen Link anklicken und ihre Daten prüfen. Doch statt auf der echten Amazon-Seite landen Nutzer auf täuschend echt gestalteten Fake-Seiten. Dort greifen Kriminelle Zugangsdaten, Zahlungsinformationen und weitere persönliche Angaben direkt ab.

Wer sich einloggt, riskiert den Verlust sensibler Daten. Und halten Rückrufmeldungen deshalb zunächst für glaubwürdig. Dazu kommt die Aussicht auf eine Erstattung. Genau dieser Druck sorgt dafür, dass Betroffene schnell handeln und weniger genau hinschauen.

Die Mails wirken oft sachlich und serviceorientiert. Gerade das macht diese Betrugsmasche so erfolgreich. Daher sollten Kunden über die App öffnen und niemals Links aus E-Mails verwenden. Wichtige Informationen finden Kunden unter "Meine Bestellungen" oder "Meine Nachrichten".

Wer bereits Daten eingegeben hat, sollte sofort sein Passwort ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren





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