Amazon startet den Black Friday 2026 früh mit Angeboten. Vom 19. bis 30. November erwarten Kunden Rabattaktionen auf Technik und Geräte. Hier sind alle Termine.

Amazon kündigt den Black Friday 2026 mit einem besonders frühen Start an, der traditionell auf verschiedene Arten von Angeboten setzt. Die Shopping-Plattform bietet Kunden ein breites Spektrum an Rabatten an, die nicht nur den Haupttag, sondern die gesamte Vorwoche umfassen. Während viele Händler mit kurzfristigen Zeitdeals werben, die sich die Preise nur für wenige Stunden ändern, konzentriert sich Amazon auf eine längere Aktionsdauer. Dies ermöglicht es Nutzern, in Ruhe zu vergleichen und die besten Schnäppchen zu sichern, ohne unter extremen Zeitdruck zu geraten.

Zeitplan und offizielle Termine für November 2026

Der zentrale Shopping-Tag des Jahres findet am Freitag, 27. November, statt. Direkt im Anschluss daran, am Montag, 30. November, folgt der Cyber Monday, der weitere digitale Angebote verspricht. Bei Amazon beschränkt sich die Schnäppchenjagd jedoch nicht auf diesen einzigen Tag im November. Die ersten Angebote sind bereits vor dem eigentlichen Black Friday verfügbar und starten offiziell am 19. November.

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Die Rabattaktionen sollen dann bis zum Montag, den 30. November, um 23:59 Uhr laufen. Diese Zeitspanne bietet eine jede Menge Zeit, um sich die besten Deals zu sichern und Preisvergleiche anzustellen. Wer auf ein bestimmtes Produkt wartet, sollte deshalb schon jetzt die Preise beobachten und nicht erst am letzten Moment zugehen. Die verlängerte Laufzeit der Aktionen erlaubt es Verbrauchern, ihre Einkäufe strategisch zu planen und unnötige Impulskäufe zu vermeiden.

Angebote und Kategorien im Deal-Bereich

Amazon bündelt die Aktionen rund um Black Friday und Cyber Monday in einem eigenen Deal-Bereich. Dort finden sich Angebote aus zahlreichen Produktkategorien, die von Technik und Haushalt bis hin zu Mode, Beauty und Spielzeug reichen. Traditionell legt der Konzern wieder besonders früh mit Angeboten los, wobei viele Produkte rund um den Shopping-Tag deutlich günstiger werden könnten.

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Besonders interessant sind dabei Angebote, die nur kurz oder nur so lange gelten, wie der Vorrat reicht. Diese begrenzten Deals erfordern schnelles Handeln, da die Verfügbarkeit oft streng limitiert ist. Wer ein bestimmtes Produkt möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten, da die Artikel schnell ausgebucht sein können. Neben länger laufenden Aktionen gibt es zeitlich begrenzte Deals, bei denen sich die Preise teilweise nur für kurze Zeiträume ändern.

Empfohlene Produktkategorien und eigene Geräte

Gerade bei Amazons eigenen Geräten lohnt sich der Blick auf die Preise, da hier oft die höchsten Rabattierungen zu erwarten sind. Zu den relevanten Kategorien gehören Echo-Lautsprecher, Fire-TV-Geräte, Kindle-Reader und weiteres Zubehör. Auch Produkte von bekannten Marken können rund um Black Friday deutlich günstiger angeboten werden, was für Technik-Enthusiasten attraktiv ist.

Weitere empfohlene Bereiche umfassen Smart Home wie Lautsprecher, Sicherheitskameras, Router und vernetzte Haushaltsgeräte. Im Segment Beauty und Körperpflege sind elektrische Zahnbürsten, Rasierer, Haarstyling-Geräte und Kosmetik im Fokus. Für Gamer stehen Konsolen-Zubehör, Headsets, Controller und Spiele auf der Liste der potenziellen Schnäppchen.

Tipps für Nutzer und Preisüberwachung

Ein weiterer praktischer Tipp lautet, Wunschprodukte auf die Amazon-Wunschliste oder in den Warenkorb zu legen beziehungsweise für später zu speichern. Diese Funktion ermöglicht es Kunden, den Überblick über ihre感兴趣的 Artikel zu behalten und potenzielle Preisänderungen direkt zu verfolgen. Die Verwaltung der Wunschliste ist eine einfache Methode, um sicherzustellen, dass beliebte Artikel nicht aus Versehen übersehen werden.

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Amazon empfiehlt außerdem, Preis- und Deal-Benachrichtigungen zu nutzen, um über Preisänderungen informiert zu werden. Diese digitale Unterstützung hilft dabei, sofort zu reagieren, wenn ein gewünschtes Produkt einen historischen Tiefstpreis erreicht. Die Kombination aus früher Benachrichtigung und der langen Aktionsdauer vom 19. bis 30. November maximiert die Chancen auf erfolgreiche Einsparungen.