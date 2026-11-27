Amazon Black Friday 2026: Der Start ist am 19. November. Lesen Sie zum Zeitplan, welche Geräte reduziert werden und wie Sie die besten Deals sicher.

Der große Shopping-Event Black Friday 2026 bei Amazon ist bereits in vollem Gange und bietet Konsumenten zahlreiche Möglichkeiten, bei Elektronik, Haushaltsgeräten und Beauty-Produkten zu sparen. Amazon hat die Aktionen traditionell auf verschiedene Arten von Angeboten verteilt, darunter länger laufende Reduzierungen und kurzfristige zeitlich begrenzte Deals. Besonders attraktiv sind Angebote, die nur für wenige Stunden gelten oder solange der Vorrat reicht, was eine schnelle Entscheidung für Kunden erforderlich macht.

Zeitplan der Amazon Aktionen

Die Schnäppchenjagd bei Amazon beschränkt sich nicht ausschließlich auf den 27. November, sondern hat bereits früher begonnen. Amazon startete die Black-Friday-Woche offiziell am 19. November, sodass Kunden seit diesem Datum Zugang zu den ersten reduzierten Preisen haben. Die gesamte Aktionsserie läuft durchgehend bis zum Montag, den 30. November, um 23:59 Uhr. Dieser Zeitraum von mehreren Tagen bietet ausreichend Gelegenheit, die besten Angebote zu vergleichen und sicher zu ergattern, ohne unter extremen Zeitdruck geraten zu müssen.

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Strategien für maximale Ersparnisse

Erfahrene Schnäppchenjäger sollten bereits jetzt die Preise für Wunschprodukte beobachten, um ein klares Bild über den Normalpreis zu erhalten. Es wird empfohlen, interessante Artikel auf die Amazon-Wunschliste oder in den Warenkorb zu legen und für später zu speichern. Darüber hinaus rät Amazon ausdrücklich dazu, Preis- und Deal-Benachrichtigungen zu aktivieren, um sofort über wichtige Preisänderungen informiert zu werden. Diese Tools helfen dabei, spontane Preisstürze nicht zu verpassen, da sich die Preise bei bestimmten Deals teilweise nur für kurze Zeit ändern.

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Kategorien und Geräte-Angebote

Besonders lohnen sich die Preisvergleiche bei den eigenen Geräten von Amazon, da hier die Rabatte oft am höchsten ausfallen. Neben den Eigenmarken-Produkten können auch Produkte von bekannten externen Marken rund um den Black Friday deutlich günstiger angeboten werden. Konsumenten sollten also einen breiten Blick auf die verschiedenen Kategorien werfen und nicht nur auf einzelne Marken beschränken. Die Bündelung der Aktionen rund um Black Friday und Cyber Monday in einem eigenen Deal-Bereich erleichtert die Orientierung und ermöglicht einen schnellen Überblick über alle verfügbaren Angebote.