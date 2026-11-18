Amazon senkt die Preise massiv zum Black Friday. Entdecken Sie 17 Highlight-Angebote von Saugrobotern über Tablets bis zu Mährobotern mit historischen Tiefstpreisen.

Amazon startet in eine intensive Phase des Black Friday mit drastisch reduzierten Preisen auf weit mehr als ein Dutzend relevanter Produkte. Viele Artikel sind aktuell so günstig wie noch nie zuvor, wobei die Rabattschlacht nach ersten frühen Angeboten nun ihre eigentliche Intensität erreicht hat. Die Redaktion hat seventeen konkrete Highlight-Angebote recherchiert, die sich durch besonders niedrige Jahrestiefstpreise oder hohe Bewertungen auszeichnen.

Saugroboter mit innovativer Reinigungstechnik

Der Dreame X60 Pro Ultra Complete Saugroboter nutzt sogenannte UltraExtend-Arme, die die Seitenbürste und den Wischmopp mechanisch verlängern. Diese Technologie soll für eine optimale Reinigung von Ecken und Kanten sorgen, was bei herkömmlichen Modellen oft Probleme bereitet. Das Gerät verfügt über eine Saugleistung von 55 kPa und eine Motorleistung von 650 Watt. Weitere technische Daten umfassen ein Laufzeit von bis zu 80 Minuten, einen 1,8-Liter-Behälter, LED-Display und eine achtstufige Filtration.

Also read Sieben Black-Friday-Angebote für Frostbeulen heizen gut ein

Zusätzlich bietet der Dreame X60 Pro Ultra Complete ein AI OmniSight-System, das Hindernisse bis zu 10 cm Höhe überwinden kann. Der Mopp wird durch eine Selbstreinigung bei 100 °C hygienisch sauber gehalten. Eine Anti-Tangle-Bürste verhindert das Verhaken von Haaren, wobei das Modell bei Amazon aktuell auf 4,7 Sterne aus rund 720 Rezensionen kommt. Damit gehört das Gerät zu den am besten bewerteten Saugrobotern im aktuellen Sortiment.

Tastenhöhere Elektronik und Smart-Home-Geräte

Das neue Amazon Alexa Tablet 12 Pro richtet sich speziell an Nutzer des Apple-Ökosystems, da es über eine Multi-Touch-Oberfläche und USB-C-Anschluss verfügt. Die Kompatibilität mit Mac und iPad ist damit gegeben. Das Tablet bietet ein 12-Zoll-Display mit 2,8K-Auflösung und einem Nanomatte-Finish. Intern sind 8 GB RAM und 128 GB Speicher verbaut, wobei Google Play an Bord ist.

Advertisement

Das Gerät ist zusätzlich für Alexa+ ausgelegt und liefert eine Akkulaufzeit, die den ganzen Tag halten soll. Bisherige Nutzer vergeben 4,4 Sterne aus rund 130 Bewertungen. Für Gaming- und Sportfans bietet der LG 75QNED83B6A TV ein 4K-QNED-evo-Mini-LED-Display mit 75 Zoll Diagonale. Der TV unterstützt 120 Hertz und per VRR bis zu 144 Hertz für schnelle Bildabläufe. Der Prozessor ist ein Alpha8 Gen3 4K AI Prozessor, und das Betriebssystem ist webOS 26. Bei rund 50 Bewertungen liegt die Punktzahl bei 4,2 Sternen.

Haushaltsgeräte und Gartenpflege im Fokus

Der Segway Navimow i105 ist ein Mähroboter, der ohne Begrenzungskabel auskommt und Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter bewältigen kann. Die Navigation erfolgt vollautomatisch durch RTK, Vision und automatische Kartierung. Ein wichtiger Aspekt der Lieferung ist, dass die im Angebot inkludierte Garage separat versendet wird. Das Modell kommt auf Testsieger-Anerkennung und verfügt über einen Igelschutz. Bei rund 2900 Bewertungen erreicht der Robomäher 4,4 Sterne, was ihn zu einem der kostengünstigsten seiner Art macht.

Der WOLFBOX MegaFlow 50 Electric Air Duster ist ein kabelloser Luftgebläse, der mit vier Düsen und drei Leistungsstufen ausgestattet ist. Er erreicht 110.000 Umdrehungen pro Minute und wiegt nur 0,45 Pfund. Das Gerät wird mit einem Akku geliefert, der eine Ladezeit von 3,5 Stunden benötigt. Es ist für den Einsatz an Computer-Tastaturen, im Haushalt, Auto und Outdoor-Bereich gedacht. Kunden geben dem Gerät 4,6 Sterne aus mehr als 17.100 Bewertungen, was eine sehr hohe Akzeptanz in der breiten Masse belegt.

Spezialisierte Geräte für Batterie und Pflege

Der WonderSmile Schallzahnbürste Pro All White ist als Testsieger 2026 ausgezeichnet und verfügt über IPX8-Zertifizierung. Die Batterie soll bis zu 60 Tage halten. Die Zahnbürste kommt mit einer Ladestation und vier Programmen. Bei rund 1000 Bewertungen erreicht das Gerät 4,6 Sterne. Ein weiterer Highlight ist ein 1500W Küchenmaschine und Mixer Kombination von einem nicht explizit genannten, aber beschriebenen Hersteller, der einen 2,5-Liter-Zerkleinerer mit einem 2-Liter-Glasbehälter kombiniert.

Advertisement

Die Kombination bietet zwei Geschwindigkeiten und eine Pulsfunktion für Smoothies und Saft. Bei Amazon erreicht diese Kücheinheit 4,5 Sterne aus 100 Bewertungen. Schließlich wird auch ein Ladegerät mit 5 Ampere für Blei-Säure-Batterien beworben, das AGM- und Rekonditionierungsmodi sowie Temperaturkompensation bietet. Es kommt auf überragende 4,8 Sterne aus mehr als 39.000 Rezensionen. Ein weiterer Artikel ist ein Batteri Pack mit 1,5 Volt, das vor allem für AA-Batterien im Haushalt, Spielzeug oder Fernbedienungen gedacht ist. Es erreicht 4,7 Sterne aus mehr als 112.000 Bewertungen. Diese Vielfalt zeigt, dass Amazon sein Angebot über verschiedene Kategorien hinweg stark ausgebaut hat, um满足不同消费者需求.