Amazon startet zum Black Friday neue Angebote mit rabattierten Preisen für Elektronik, Haushaltsgeräte und Gartenwerkzeug. Hier sind die besten Deals im Überblick.

Amazon startet zum offiziellen BLACK FRIDAY mit einer erneuten Flut an attraktiven Angeboten für Verbraucher in Deutschland. Der Online-Riese lockt Kunden mit brandneuen Top-Deals, die nach Angaben des Händlers die besten Preise seit langem darstellen. Die aufgelisteten Angebote erfüllen dabei strikte Qualitätskriterien, die von der Redaktion unabhängig überprüft wurden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Kaufentscheidungen auf Basis relevanter Produktdaten und nicht nur auf reinem Preisvergleich zu ermöglichen.

Hochwertige Unterhaltung und Wellness im Angebot

Beurer präsentiert mit der MG 99 Massagepistole ein handliches Massage-Gerät, das für die Lockerung von Muskelverspannungen sorgt. Das Gerät verfügt über vier Aufsätze und fünf Intensitätsstufen für eine gezielte Triggerpunktmassage. Es wird akkubetrieben und ist dank des kompakten Designs ideal für den mobilen Einsatz. Zusätzlich bietet Oral-B die iO Series 9 Elektrische Zahnbürste in Schwarz an. Dieses Modell wurde als TESTSIEGER von STIFTUNG WARENTEST und CHIP ausgezeichnet und enthält eine Aufsteckbürste sowie ein Lade-Reise-Etui. Die Zahnbürste bietet sieben verschiedene Zahnpflege-Modi für eine optimale Mundhygiene.

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Auch im Bereich der Heimunterhaltung gibt es signifikante Neuigkeiten. Apollo stellt den Stuntscooter Gravity vor, ein Fun-Kickscooter für Kinder und Teenager ab sechs Jahren. Das Gerät ist auch für Beginner geeignet und ermöglicht Stunts auf hohem Niveau. Für filmbegeisterte Nutzer bietet ein Smart Beamer 4K-Kompatibilität und Dolby Audio. Mit 1400 ANSI Lumen, WiFi 6 und Bluetooth 5.4 dient er als Mini-Projektor für Filmabende, Gaming-Sessions oder Camping-Ausflüge. Die automatische Fokussierung sorgt für ein gestochen scharfes Bild ohne manuelle Anpassung.

Gartenwerkzeug und Küchenutensilien mit Fokus auf Effizienz

Der Einhell Akku-Baustellenradio TE-CR 18 Li DAB+/FM/BT-Solo vereint mehrere Funktionen in einem robusten Gehäuse. Das Gerät arbeitet mit 18 V und unterstützt DAB+, FM und Bluetooth. Ein TFT-Farbdisplay und eine automatische Sendersuche erleichtern die Bedienung. Zudem ist das Radio IP65 geschützt und verfügt über AUX und USB Anschlüsse. Für die Gartenpflege bietet sich eine elektrische Gartenschere an, die kompatibel mit Makita Batterien ist. Die Schere verfügt über einen ausfahrbareren Walzenmopp, der bis zu fünf Zentimeter über die Kante reicht, um Kanten und Ecken effizient zu reinigen.

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In der Küche setzt de Buyer mit der Pfanne MILADY aus Edelstahl auf Qualität. Die Pfanne hat einen Durchmesser von 28 Zentimetern und besteht aus Edelstahl 18/10. Sie ist für alle Herdarten und den Backofen geeignet. Das Sandwich-Boden-Design sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein weiteres Highlight ist ein Raclette-Grill, der über 1400 Watt Leistung verfügt. Die geteilte Platte besteht aus Aluminium und Naturstein und bietet eine Wendeplatte mit gerippter Grill- und Teppanyaki-Seite. Das Gerät bietet Platz für bis zu acht Personen und verfügt über eine stufenlose Temperaturregelung.

Der Raclette-Grill wird mit acht Pfännchen und Holzschabern geliefert. Die spülmaschinengeeigneten Teile erleichtern die Reinigung erheblich. Das Gerät hat bei Amazon eine Bewertung von 4,4 Sternen aus 1250 Bewertungen und wurde im vergangenen Monat mehr als 600-mal gekauft. Diese Zahlen belegen die hohe Nachfrage nach vielseitigen Küchengeräten, die sowohl traditionellen Spaß als auch moderne Kochtechniken unterstützen. Die Kombination aus Naturstein und Aluminium bietet dabei die perfekte Balance zwischen Haltbarkeit und Hitzeleitung.

Smarte Helfer und Kinderprodukte für den Alltag

Povasee liefert eine Starthilfe Powerbank mit 6000A Booster für Pkw. Das Gerät kann Fahrzeuge mit bis zu 10 Litern Benzin oder 8 Litern Diesel starten. Es verfügt über 12V Kfz Jump Starter Funktionen, LED-Lichter und zwei USB-Ausgänge. Für die Unterhaltung der Kleinen bietet Einhell eine Akkuleuchte TE-CL 18/2500 LiAC-Solo mit 2500 lm Lichtleistung an. Die Lampe arbeitet in zwei Stufen und verfügt über 6500 K Farbtemperatur sowie eine Leuchtweite von 640 Metern. Sie nutzt sieben LEDs und hat ein Stativgewinde.

Ein Malroboter für Kinder ab drei Jahren bietet pädagogischen Zeichen-Spaß. Das Gerät ist sprachinteraktiv und kommt mit 100 Karten, 16 Buntstiften und Musik. Es richtet sich an Jungen und Mädchen und fördert die motorischen Fähigkeiten. Ein weiterer interessanter Artikel ist eine Doppel-Tanzmatte für TV mit Kamera. Das rutschfeste Tanzspiel ist Plug & Play und eignet sich für Kinder und Erwachsene. Die Matte ist in den Farben Lila und Gelb erhältlich und fördert die Koordination.

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Technische Details und Kaufentscheidung

Ein Smart Beamer bietet ein mattes 17,3-Zoll-Full-HD-Display und eine Intel Core 3 100U CPU. Das Gerät verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512-GB-SSD. Vorinstalliert ist Windows 11 Pro und Office 2010 Starter, wobei letzteres keine aktuelle Microsoft-365-Version ist. Der Preis liegt bei 471,75 Euro statt 555 Euro, was einem Rabatt von 15 Prozent entspricht. Nach bislang 15 Bewertungen kommt das Laptop auf 4,9 Sterne, die Aussagekraft ist jedoch noch begrenzt.

Amazon zeigt für den Oral-B Rasierer gute 4,2 Sterne aus 141 Bewertungen und mehr als 700 Käufe im vergangenen Monat an. Der flexible 4+1-Präzisionskopf soll auch unter Nase und Kinn gründlich rasieren. SensoAdapt passt die Leistung an die Bartdichte an. Dazu kommen 60 Minuten Akkulaufzeit, Wasserdichtigkeit und ein Reiseetui. Ein weiterer Roboter verfügt über 20.000 Pa Saugkraft und intelligente Hinderniserkennung. Bei Amazon steht der neue Roboter derzeit bei überragenden 4,8 Sternen aus 78 Bewertungen.