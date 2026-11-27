Trotz der langen Vorweihnachtszeit bringt der Black Friday bei Amazon weiterhin attraktive Rabatte für Gamer. Wir zeigen, wo es Angebote für DualSense-Controller, Nintendo Switch 2 und Retro-Spiele gibt und wo Sie besonders viel sparen können. Hintergrunddaten stammen vom Keepa-Preistracker.

Gefühlt stand bereits der gesamte November im Zeichen des Black Friday und war mit roten Rabattschildern gepflastert. Doch nun ist es endlich so weit: Derist da und bringt noch einmal zahlreiche Angebote mit sich.

Vor allem Gamer dürfen jubeln, denn wer sich an Amazons letzten Prime Day erinnert, dürfte auch die eher enttäuschende Auswahl an reduzierten Spielen, Controllern und Co. im Hinterkopf haben. Wir haben uns deshalb noch einmal durch die Flut an Angeboten gewühlt und zeigen, wo sich am Black Friday besonders viel sparen lässt, welche Deals bereits vergriffen sind und wo sich auch abseits der eigentlichenein Blick lohnt. Alle nachfolgend genannten Amazon-Tiefstpreise basieren auf den Daten des Keepa-Preistrackers mit Stand vom 27.

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November 2026. Amazon hat bei Sonys Controllern seit Aktionsstart noch einmal nachgelegt. So gibt es den DualSense Wireless Controller in allen drei Chroma-Farben mit bis zu. Bereits ab 42,74 Euro geht es los – nur 73 Cent über dem bisherigen Amazon-Tiefstpreis.