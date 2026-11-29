Amazon hat ein digitales Glücksrad freigeschaltet, mit dem Kunden die Chance auf 2.000 Euro für Alltagsprodukte gewinnen können. Die Aktion ist bereits am Vormittag um 9 Uhr beendet, daher sollten Interessenten schnell handeln. Zudem werden weitere Black Friday-Angebote in verschiedenen Produktkategorien vorgestellt.

mit ihrer Aktion schon am Vormittag um 9 Uhr Schluss. Wer noch auf der Suche nach einem vergünstigten Angebot für Weihnachten ist, sollte sich also dementsprechend beeilen.

In den letzten Tagen haben wir bereits einige der lohnendsten Deals aus den unterschiedlichsten Produktkategorien vorgestellt, von Spielen über Hardware bis hin zu Modellbau oder auch Haushalt. Mit dabei waren zum Beispiel das aktuelleEs gibt ein “verstecktes Glücksrad” bei Amazon: So sichert ihr euch am Black Friday die Chance auf 2.000 Euro für Einkäufe!

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Außerdem findet ihr hier auch, wie ihr neben den üblichen Rabatten zum Black Friday einen von zehn 2.000-Euro-Gutscheinen für Alltagsprodukte bei Amazon abstauben könnt. Hierfür hat Amazon nämlich still und heimlich ein digitales Glücksrad freigeschaltet, zu dem ihr außerdem noch eine Frage richtig beantworten müsst und dann eine Chance auf den Gewinn habt. Mit einem Einkaufswagen oder Amazon-Logo markierte Links sind so genannte Affiliate-Links.