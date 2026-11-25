Die Amazon Black Friday Woche ist im vollen Gange. Topseller aus allen Kategorien sind reduziert, mit dabei sind Apple AirPods Pro 3.

In der Black Friday Woche sind bei Amazon wieder unzählige Produkte stark reduziert zu haben. Mit dabei sind bekannte Marken wie Apple, Adidas und Bosch.

Wir verraten die echten Highlight. Amazon haut in seiner Black Friday Woche eine ganze Menge Angebote raus, die niemand verpassen sollte. Hochkarätige Marken wie Apple und Adidas gibt es zu Bestpreisen. Eine nette Überraschung: Amazon schmeißt die AirPods Pro 3 nochmal günstiger raus.

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Das wars? Bei Amazon ist noch lange kein Ende in Sicht. Wir machen großen Deal-Check. Zum Angebot bei amazon.de Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Günstiger gibt es das Teil fast nicht, starker Preis für viele Funktionenk: Aktuell der beste Preis im Netz, bei Konkurrenz 10 Euro teurerZum Angebot bei amazon.deKosteten vor einigen Monaten noch 230 Euro im Set, Mega-Schnäppchen: Bester Preis aller Zeiten, andere Modelle kosten sonst über 100 Euro und sehr viel mehrGibt es außerhalb von Deal-Events so gut wie nie so günstigBester Netz-Gesamtpreis inklusive Versand 2.

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Generation von Apples Bluetooth-Tracker, zum Wiederfinden von Schlüsseln, Taschen und Gepäck, lässt sich über „Wo ist?

“ orten, kompakt und leicht: Megagünstig, Otto verkauft ihn in dem Set für fast das DoppelteGroßartiger Preis, selten so günstig zu kriegen – wirklich für JedermannZum Angebot bei amazon.deDeal-Check:Aktuell so günstig wie noch nie – Bestpreis! 1.024 Wh Kapazität mit LiFePO4-Akku, 1.800 Watt Ausgangsleistung, für Camping, Garten und als Notstromreserve, erweiterbare Kapazität auf bis zu 11 kWh, mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, langlebige LiFePO4-BatterietechnologieZum Angebot bei amazon.deWar das ganze Jahr noch nicht so günstig50 ml Gesichtscreme für Männer, mit Hyaluronsäure und Q10, SPF 30 zum Schutz vor UV-Strahlung, spendet Feuchtigkeit und pflegt die Haut, für eine glatter und jünger wirkende HautIn dieser Ausführung erst einmal günstiger gewesen bislang: Kein Black-Friday-Deal aber bester Preis im Netz16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, kompakter Desktop-Rechner im silbernen Gehäuse, unterstützt bis zu drei externe Displays, WLAN 7, Bluetooth 6 und Thunderbolt 4Kabelloser Akku-Staubsauger, für die Reinigung von Böden und Oberflächen, flexibel als Handstaubsauger nutzbar, beutelloses System, kompakt und praktisch für den Alltag: Kostet in anderen Shops mindestens 10 Euro mehrAmazon Prime: Darum lohnt sich das Abo für Shopping-Events Wer noch kein Amazon-Konto hat, kann sich für Shopping-Events wie dem Black Friday oder dem Cyber Monday eines zulegen.

Produkte lassen sich so auf der Wunschliste sammeln. Gespeicherte Versand- und Zahlungsinformationen beschleunigen den Kaufprozess – das ist besonders nützlich bei zeitlich oder quantitativ begrenzten Produkten. Kunden des Abo-Dienstes Amazon Prime erhalten zusätzlich 30 Minuten früheren Zugriff auf Blitzangebote sowie Gratisversand. Wer kein Konto hat, kann die Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos testen und profitiert auch am Black Friday von den Vorteilen.

Mit dabei sind die Streaming-Dienste Amazon Music und Prime Video. Anschließend kostet das Abo 8,99 Euro im Monat. Weitere Vorteil sind unter anderem:Über den Amazon Retourenkauf lässt sich auf ausgewählte Produkte zusätzlich sparen. Angeboten werden dort geprüfte Retouren sowie gebrauchte Artikel, teils auch tadellose Produkte, bei denen lediglich die Verpackung beschädigt wurde.

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Aber Achtung: Manchmal sind nur bestimmte Produktvarianten, also etwa bestimmte Größen oder Farben für den Retourenkauf vorgesehen. Wer hier was Passendes findet, sollte schnell zuschlagen, da es sich oft um Einzelstücke oder Restbestände handelt. Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA: Dort nutzen die Menschen den Freitag nach Thanksgiving als Brückentag, um die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Thanksgiving findet immer am vierten Donnerstag im November statt, demnach fällt auch der Black Friday immer auf das Ende des Monats.

Der Black Friday und Cyber Monday haben sich mittlerweile auch in Deutschland als Startschuss für den Weihnachtshandel etabliert. Wer schon weiß, welche Geschenke an Heiligabend unter dem Baum landen sollen, kann an diesen Tagen kräftig sparen.