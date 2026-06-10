Amazon E-Books: Gratis-Krimis für Kindle-Nutzer

Dieses Mal gibt es drei verschiedene Krimis auf Deutsch, die mit Leserwertungen von 4,1 bis 4,3 von 5 Sternen allesamt recht gut bewertet sind und daher ein Reinlesen zum Nulltarif auf jeden Fall rechtfertigen, falls man mit dem Genre grundsätzlich etwas anfangen kann.

Immer wieder gibt es die Gelegenheit, bei Amazon E-Books kostenlos abzustauben, die normalerweise kostenpflichtig sind. Normalerweise gilt die Gratisaktion nur wenige Tage, also sollte man sich die Titel bei Interesse möglichst schnell sichern, bevor sie wieder mehr als 0 Euro kosten.

Dieses Mal gibt es drei verschiedene Krimis auf Deutsch, die mit Leserwertungen von 4,1 bis 4,3 von 5 Sternen allesamt recht gut bewertet sind und daher ein Reinlesen zum Nulltarif auf jeden Fall rechtfertigen, falls man mit dem Genre grundsätzlich etwas anfangen kann. Bevor wir auf die einzelnen E-Books kurz eingehen, noch kurz zu den fairen Bedingungen, zu denen sie bei Amazon verschenkt werden: Es ist weder Kindle Unlimited noch Amazon Prime (das sich zum nahenden wird nicht benötigt).

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die E-Books einfach im Browser zu lesen, was auch dann noch möglich ist, wenn die Gratisaktion für die drei Titel beendet ist. Dauerhaft im Account kann man sich die Titel per 1-Klick-"Kauf" sichern - dabei aber bitte darauf achten, ob der angezeigte Preis noch bei 0 Euro liegt. Wie lange die E-Books noch verschenkt werden, wird auf den Produktseiten nämlich nicht angezeigt





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