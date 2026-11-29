Amazon aktualisiert die Echo-Serie mit dem Studio mit Kamera und dem Echo Dot 2026. Alle Infos zu Preisen, Alexa+ Kosten und technischen Neuerungen.

Amazon hat die aktuelle generation seiner Smart-Home-Lautsprecher entscheidend erweitert und präsentiert mit dem Echo Studio mit Home-Kamera sowie dem Echo Dot 2026 zwei signifikante Aktualisierungen im Portfolio. Diese Neuvorstellung zielt darauf ab, die Kernfunktionen der Geräte grundlegend aufzuwerten, indem der kleine Dot erstmals als Hub fungiert und der leistungsstarke Studio-Modell eine integrierte Kamera für visuelle Interaktionen erhält. Diese strategische Anpassung unterstreicht Amazons Bestreben, die sprachgesteuerte Assistentin Alexa über den reinen Audioausgang hinaus in den Mittelpunkt der digitalen Hausverwaltung zu stellen.

Neue Hardware und Alexa+ Integration

Der Echo Dot in der Version für das Jahr 2026 markiert einen Paradigmenwechsel in der Gerätekategorie, da er nun nicht mehr nur als einfacher Lautsprecher oder Repeater dient, sondern als vollwertiger Smart-Home-Hub konzipiert wurde. Diese Erweiterung ermöglicht die direkte Unterstützung der Protokolle Zigbee, Matter und Thread, was die Vernetzung mit einer Vielzahl kompatibleper Geräte ohne zusätzliche Bridge vereinfacht. Parallel dazu fungiert das Gerät als eero-WLAN-Extender, wodurch die Reichweite des heimischen Netzwerks verbessert werden kann. Der neue Echo Dot ist für einen Preis von aktuell 49,99 Euro erhältlich und schließt damit technologisch Lücken, die in früheren Modellen bestanden.

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Auf der anderen Seite der Preisspanne positioniert sich der Echo Studio, der erstmals mit einer festen Kamera-Ausstattung aufwartet, um die Fähigkeiten von Alexa+ zu untermauern. Bestimmte innovative Funktionen, mit denen Amazon diese neuen Geräte aktiv bewirbt, setzen zwingend die Nutzung von Alexa+ voraus, darunter insbesondere das zuverlässige Erkennen von Objekten vor der Kamera des Echo Studio. Um die Markteinführung zu beschleunigen, ist der Early Access zu Alexa+ standardmäßig im Kaufpreis der neuen Geräte enthalten. Diese Praxis bietet Käufern eine nahtlose Übergangsphase ohne zusätzliche Hürden zur Freischaltung der erweiterten KI-Funktionen.

Preismodell und Alexa+ Kostenstruktur

Die langfristige Kostenstruktur für die Nutzung der KI-Funktionen ist dabei klar definiert und unterscheidet sich deutlich zwischen den beiden Kundengruppen von Amazon. Nach dem abgeschlossenen Early Access wird der Zugang zu Alexa+ für Prime-Kunden kostenlos bleiben, was eine starke Bindung an das Abo-System darstellt. Nicht-Prime-Kunden stehen vor einer anderen Option und müssen ein zusätzliches Alexa+-Abonnement für 22,99 Euro pro Monat abschließen, um die erweiterten Funktionen weiterhin nutzen zu können.

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Ein entscheidender Aspekt für die Verbraucher ist, dass der Abschluss dieses Abonnements nicht automatisch erfolgt, was Transparenz bei der Abrechnung gewährleisten soll. Dieser Mechanismus ermöglicht es Nutzern, die Kosten selbst in der Hand zu halten, ohne durch versteckte oder automatische Verlängerungen überrascht zu werden. Die klare Trennung zwischen Prime-Bezug und Einzelabonnement schafft eine nachvollziehbare Preislogik, die die verschiedenen Nutzungserwartungen der Kunden adressiert und gleichzeitig Einnahmequellen für die Cloud-Dienste erschließt.

Chipsatz AZ3-Pro und Leistungssteigerung

Hinter den sichtbaren Hardware-Updates verbirgt sich ein fundamentaler Wechsel in der Prozessorarchitektur, der die Alltagserfahrung mit den Geräten nachhaltig verbessert. Der neue Echo Dot setzt auf den AZ3-SoC, während der Echo Studio mit Home-Kamera auf den leistungsstärkeren AZ3-Pro-Chip zurückgreift. Diese beiden Chipsätze wurden von Amazon speziell für die rechenintensive Nutzung in Verbindung mit Alexa+ entwickelt und sind nicht mehr brandneu, leisten aber im mobilen Kontext bereits signifikante Verbesserungen.

Im praktischen Betrieb merkt man den Unterschied zwischen älteren Prozessoren und den neuen AZ3-Chipsätzen am Echo-Lautsprecher sehr schnell, da die Sprachassistentin Alexa+ dann deutlich schneller und flüssiger reagiert. Wer Alexa+ im täglichen Leben häufig nutzt oder dies beabsichtigt, für den stellt ein älterer Echo-Lautsprecher daher keine gute Wahl dar, da die Rechenleistung der Vorgängermodelle die neuen KI-Anforderungen nicht mehr effizient bedient. Dieser Hardware-Upgrade ist essentiell, um die Latenzzeiten gering zu halten und die natürliche Interaktion mit der Assistentin zu gewährleisten.

Audio-Architektur und Kameratechnik des Echo Studio

Der Echo Studio mit Home-Kamera ersetzt das Modell von 2025 nicht, sondern wird als zusätzliches Modell in die Serie aufgenommen, wodurch Kunden zwischen Audio-Fokus und Kamera-Funktion wählen können. Die Audioarchitektur bleibt unverändert und besteht aus einem 9,5 cm großen Tieftöner für den Bass, der an der Basis nach unten gerichtet ist. Drei 5,7 cm große Breitbandtreiber decken die anderen Frequenzen ab, wobei zwei Treiber schräg nach rechts und links strahlen und einer nach oben ausgerichtet ist, um über Dolby Atmos 3D-Audio zu erzeugen.

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Die automatische Raumanpassung stimmt den Klang auch beim neuen Modell fortlaufend auf den Raum ab und passt sich automatisch an dessen Akustik an. Die adaptive Lautstärke reagiert darauf, wo sich der Nutzer im Raum bewegt, sodass Musik oder Hörbücher in der Lautstärke angepasst werden. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, kann aber einfach über den Sprachbefehl "Alexa, aktiviere adaptive Lautstärke" eingeschaltet oder in der Alexa-App unter den Geräteeinstellungen gesteuert werden. Das Gerät hat mit 155 × 142,2 × 147,3 mm und 1,63 kg dieselben Maße wie das Vorgängermodell.

Kameradesign und Bedienungselemente

An der Unterseite ist erneut ein ¼-Zoll-Stativgewinde verbaut, das auch den optionalen Ständer aufnimmt, der für 50 Euro erhältlich ist. Der Ständer wird fest mit dem Echo Studio verschraubt, erlaubt jedoch nur das Neigen des Lautsprechers um 30 Grad nach vorne und 15 Grad nach hinten. Das Drehen ist auf diesem Ständer nicht möglich, was als etwas mager für den Preis kritisiert werden kann. Markierungen am Boden des Lautsprechers und auf dem Ständer kennzeichnen die korrekte Ausrichtung.

Das nach vorne gerichtete Bedienfeld des neuen Echo Studio mit Home-Kamera enthält nun eine 13-Megapixel-Kamera im oberen Bereich. Sie ergänzt die Touch-Lautstärke-Tasten und die zentrale Taste zum Deaktivieren von Mikrofonen und Kamera. Diese physische Taste trennt Mikrofone und Kamera hardwareseitig, sodass kein heimlicher Zugriff möglich ist. Über die Alexa-App kann die Kamera zudem einzeln deaktiviert werden, ohne Alexa selbst zu stoppen, was mehr Kontrolle über die Privatsphäre bietet.