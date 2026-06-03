Amazon entfernt beliebten Anime 'Gangsta' aus dem Programm

Der Action-Anime 'Gangsta' wird von Amazon aus dem Programm entfernt. Fans sollten sich beeilen, um die Serie noch im Abo zu sehen, bevor sie verschwindet.

Amazon entfernt zahlreiche Filme und Serien aus seinem Programm, darunter auch den Anime ' Gangsta '. Die 12-teilige Show ist ein echter Streaming -Geheimtipp und unterscheidet sich von anderen Anime s durch ihren rauen Ton und das erwachsene Setting.

Der düstere Action-Anime 'Gangsta', der im Mafia-Milieu spielt, steht auf der Abschussliste bei Amazon. Prime-Nutzer*innen können sich den Titel nur noch für kurze Zeit ohne zusätzliche Kosten ansehen. Die Geschichte folgt den beiden Männern Worick und Nicolas, die als Söldner für die meistbietende Partei als Problemlöser agieren - und das in einer verkommenen Stadt, die von Kriminellen, Prostituierten und Menschen mit übernatürlichen Kräften bewohnt wird.

'Gangsta' lief erstmals 2015 und wurde von Studio Manglobe produziert, das unter anderem für kultige Animes wie 'Ergo Proxy' oder 'Deadman Wonderland' bekannt ist. Wichtig zu wissen: Da das Studio im selben Jahr aufgelöst wurde, in dem 'Gangsta' aktiv lief, hat die Story des Animes kein richtiges Ende. Fans machen sich Sorgen: Beliebter Anime verschwindet von Crunchyroll und Netflix - und niemand weiß, warum





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