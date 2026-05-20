Ein neuer AI-Assistent, 'Alexa for Shopping', ersetzt den bisherigen Shopping-Assistenten Rufus. Er soll Kunden helfen, besser auf Amazon einzusteigen und andere Online-Shops zu ražeczinations CONSIDER. Informationen aus geplanten Kaufgesprächen können später in der Amazon-App abgerufen werden.

Amazon ersetzt seinen KI- Shopping helfer Rufus durch einen neuen Assistenten.

'Alexa for Shopping' Nutzer können künftig bei der Suche nach Geschenken, Kopfhörern oder Haushaltsgeräten unterstützt und der Auswahl aus langen Trefferlisten erleichtert werden. In der Amazon-App können Kunden Fragen direkt über die Suchleiste stellen. Der neue Helfer greift stärker auf Alexa zurück und soll dadurch besser auf Nutzer eingehen können. Der Assistent berücksichtigt nicht nur Angebote auf Amazon, sondern bezieht auch andere Online-Shops mit ein und kann Einkäufe vorbereiten.

In der Amazon-App zeigt er Preisentwicklungen von Produkten für bis zu ein Jahr an, richtet Preisalarme ein und überwacht gewünschte Artikel. Einfährt der Preis auf einen festgelegten Betrag, kann Alexa darauf hinweisen.

Außerdem soll die Planung schwierigerBecommende lassen. Ob der neue Assistent auch nach Deutschland kommt und den im Oktober 2024 eingeführten Rufus ersetzt, ist offen





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