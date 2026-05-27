Amazon Fire TV Stick HD: Neuer Streaming-Stick mit Alexa+ und verbesserter Benutzeroberfläche

Amazon hat den neuen Fire TV Stick HD vorgestellt. Der kompakteste Streaming-Stick des Unternehmens überzeugt mit einer um 30 Prozent höheren Geschwindigkeit, einer schlankeren Bauform und einer überarbeiteten Benutzeroberfläche. Käufer erhalten zusätzlich kostenlosen Zugang zu Alexa+ während der Early-Access-Phase.

Der neu vorgestellte Amazon Fire TV Stick HD ist ab sofort erhältlich. Neben einem attraktiven Einführungspreis von 15 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung profitieren Käufer zusätzlich von einem kostenlosen Zugang zu Alexa+ während der Early-Access-Phase.

Alexa+ ermöglicht die Nutzung natürlicher Sprache, sodass komplexe Befehle entfallen. Über die Fernbedienung können damit nicht nur allgemeine Fragen gestellt, sondern auch Smart-Home-Geräte gesteuert werden. Nach der Early-Access-Phase bleibt Alexa+ für Prime-Mitglieder ohne Aufpreis verfügbar, während andere Nutzer 22,99 Euro monatlich zahlen. Der Fire TV Stick HD ist der bisher kleinste Streaming-Stick von Amazon und soll durchschnittlich 30 Prozent schneller als das Vorgängermodell sein.

Ein besonderes Merkmal ist die Stromversorgung über das mitgelieferte USB-C-Kabel direkt vom Fernseher,所以 dass kein separates Netzteil benötigt wird. Gleichzeitig ist das Gerät 30 Prozent schmaler als die vorherige Generation. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und verspricht eine bessere Übersichtlichkeit sowie eine Geschwindigkeitssteigerung von bis zu 30 Prozent. Neue Kategorien erleichtern die Suche nach Filmen, Serien, Nachrichten, Live-Inhalten und Sportübertragungen über alle genutzten Streaming-Dienste hinweg.

Für Fußballfans wird ein spezieller Hub eingeführt, der darüber informiert, wo die jeweiligen Spiele zu sehen sind. Zudem wird in den kommenden Monaten eine adaptive Anzeigeneinstellung hinzugefügt, die die Barrierefreiheit verbessert, indem sie Text, Menüs und Inhalte vergrößert und skalierbar macht. Nutzer haben dabei die Wahl aus mehreren Größenoptionen





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