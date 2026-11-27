Zum Black Friday startet Amazon eine besondere Aktion für Schnäppchenjäger: Über ein digitales Glücksrad haben Teilnehmende die Chance, in einen...

Zum Black Friday startet Amazon eine besondere Aktion für Schnäppchenjäger: Über ein digitales Glücksrad haben Teilnehmende die Chance, in einen Lostopf für 2.000-Euro-Gutscheine zu gelangen.

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Wer rund um den Black Friday nach den besten Deals sucht, bekommt in diesem Jahr eine spannende Zusatzaktion geboten. Statt klassischer Rabattcodes hatDa es sich um ein Gewinnspiel handelt, ist dafür kein Kauf notwendig.