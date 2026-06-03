Der Streamingdienst hat die Entwicklung der Serie gestoppt, nachdem die ersten Inhalte öffentlich gemacht wurden. Das Konzern folgt offenbar dem Ziel, mit großen Marken nicht nur bestehende Fans zu bedienen, sondern auch neue Zielgruppen zu erreichen.

Amazon gibt Fortsetzung von " Stargate " auf, obwohl Serien bereits vor einem Jahr geplant war. Der Streamingdienst entwickelt die Serie nicht weiter, nachdem die ersten Inhaltliche Details öffentlich gemacht wurden.

Das Konzern folgt offenbar dem Ziel, mit großen Marken nicht nur bestehende Fans zu bedienen, sondern auch neue Zielgruppen zu erreichen. Der Zuschaueraufkommen war zwar gute, es zeigt sich immer wieder bei Reboots und Fortsetzungen etablierter Stoffe, dass diese Balance schwierig ist. Einige Hintergründe, die zum Stillstand der Fortsetzung führten, zeigen sich als besonders kritisch. Der Streamingdienst verfolgt weiterhin Möglichkeiten, "Stargate" in Zukunft neu aufzustellen





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Amazon Stargate Fortsetzung Reboot

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