Amazon gibt Stargate-Serie auf

Der Streamingdienst hat die geplante Serie aus dem Sci-Fi-Franchise abgesetzt. Entwickelt wurde die Serie von Martin Gero, der bereits an anderen Projekten im Universum der Reihe gearbeitet hat. Amazon-Führungskräfte waren jedoch besorgt, dass Geros Ansatz keine breite Anziehungskraft haben würde. Das Stargate-Franchise hat eine lange Geschichte, mit verschiedenen Serien und Filmen, aber auch mit Reboots und Fortsetzungen, die nicht immer erfolgreich waren.

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Erst im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der Streamingdienst eine neue Serie aus dem Sci-Fi-Franchise in Auftrag gegeben hatte. Nun ist klar: Das Projekt wird nicht weiterverfolgt. Entwickelt wurde die neue Stargate-Serie von Martin Gero. Der Autor ist im Universum der Reihe kein Unbekannter.

Er arbeitete bereits an Genau das sorgte laut Variety jedoch intern für Zweifel. Eine mit der Situation vertraute Person erklärte, Amazon-Führungskräfte seien besorgt gewesen, dass Geros Ansatz für die Serie keine breite Anziehungskraft über die bereits engagierte Fangemeinde hinaus haben würde. Das Stargate-Franchise begann im Jahr 1994 mit dem Kinofilm Stargate unter der Regie von Roland Emmerich. Der Film war kommerziell erfolgreich, direkte Kino-Fortsetzungen blieben jedoch aus.

Stattdessen wurde die Idee fürs Fernsehen weiterentwickelt. Stargate SG-1 lief über zehn Staffeln und erhielt zwei Direct-to-Video-Filme. Es folgten Stargate Atlantis mit fünf Staffeln und Stargate Universe mit zwei Staffeln. Auch eine animierte Serie mit dem Titel Stargate Infinity entstand.

Amazon verfolgt offenbar das Ziel, mit großen Marken nicht nur bestehende Fans zu bedienen, sondern auch neue Zielgruppen zu erreichen. Dass diese Balance schwierig ist, zeigt sich immer wieder bei Reboots und Fortsetzungen etablierter Stoffe. Im Fall von Stargate entschied sich der Konzern nun offenbar gegen die konkrete kreative Ausrichtung. Neben Gero waren weitere prägende Namen des Franchise involviert.

Brad Wright und Joe Mallozzi fungierten als beratende Produzenten. Dean Devlin und Roland Emmerich, die Schöpfer des ursprünglichen Films, waren als Executive Producer an Bord. Inhaltliche Details zur geplanten Serie wurden allerdings nie öffentlich gemacht. Allzeit-Tief: ARD-Serie entwickelt sich zum Quoten-Flop Ganz aufgegeben hat Amazon die Marke jedoch nicht.

Laut dem Bericht prüft das Unternehmen weiterhin Möglichkeiten, Stargate in Zukunft neu aufzustellen. Ob dies in Form eines Reboots, einer neuen Serie oder eines anderen Projekts geschieht, ist derzeit offen





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