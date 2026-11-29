Der Black Friday bei Amazon geht auch am Wochenende weiter. Ob Apple, Dyson oder Samsung: Wir zeigen die Angebote, bei denen sich das Zugreifen jetzt noch lohnt.

Die Schnäppchenjagd ist vorbei? Von wegen. Amazon haut auch nach Black Friday Knaller Deals raus. Ob Apple, Dyson oder Samsung – wir zeigen die Angebote, bei denen sich das Zugreifen auch am Sonntag noch lohnt.

Amazon macht einfach weiter und haut im Rahmen der Black Friday Woche auch jetzt noch Bestseller zu Bestpreisen raus. Der Online-Riese verkauft Balkonkraftwerke, Adidas-Must-haves, eine ganze Menge Technik und Küchengeräte und vieles mehr zum Schnapperpreis. Welche Angebote sind nach wie vor die besten? Wir haben den Überblick.

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Günstiger gibt es das Teil fast nicht, starker Preis für viele FunktionenHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. : Richtig powerful! Supergünstig und Highlight zum Black FridayGibt es selten mal günstiger, sonst bei 55 EuroDeal-Check:Deal-Check: Der Winter ist da und hat weite Teile Deutschlands mit Schnee oder Dauerfrost im Griff.