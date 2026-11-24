In den Schließbügel der Autotür eingesetzt, dient der Griff als praktische Stütze in Hüfthöhe. Eine Montage entfällt vollständig und am Fahrzeug...

In den Schließbügel der Autotür eingesetzt, dient der Griff als praktische Stütze in Hüfthöhe. Eine Montage entfällt vollständig und am Fahrzeug werden keine Änderungen vorgenommen – nach dem Verlassen des Autos wird der Griff einfach im Handschuhfach abgelegt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wer schon einmal einem älteren Menschen aus dem Auto geholfen hat, kennt die Szene: Die Hand sucht Halt und findet nur Lenkrad, Türrahmen oder die Türverkleidung.

Also read Black Friday naht: So finden Kunden die wirklich guten Deals

Für dieses Problem gibt es einen cleveren Haltegriff, der in die Jackentasche passt.ist ein rund 18,5 Zentimeter langer Bügel aus Aluminiumlegierung mit rutschfestem PVC-Überzug. Er wird in den Schließbügel der Autotür gesteckt – also in den U-förmigen Metallbügel an der Karosserie, in den das Türschloss einrastet. Dort verkeilt er sich und dient als Haltegriff etwa auf Hüfthöhe. Montiert wird nichts: nicht geschraubt, nicht geklebt, nichts am Fahrzeug verändert.

Nach dem Aussteigen wandert der Griff zurück ins Türfach, Handschuhfach oder die Handtasche. Der Griff ist mit bis zu 400 Pfund belastbar, also rund 181 Kilogramm. Laut Hersteller richtet sich das Produkt an Senioren, an Menschen mit Behinderung und generell an alle, die beim Ein- und Aussteigen zusätzlichen Halt brauchen können. Denkbar ist das auch vorübergehend – etwa nach einer Operation am Knie oder an der Hüfte.

Advertisement

Praktisch: Der Griff funktioniert unabhängig vom Fahrzeug und lässt sich auch im Mietwagen oder im Auto der Kinder problemlos nutzen. Die Resonanz für das Produkt bei Amazon kann sich sehen lassen. 4,4 von 5 Sternen bei über 1.500 Bewertungen, dazu der Hinweis, dass der Griff von Milifox im vergangenen Monat über hundertmal verkauft wurde.

In derWer Android Auto oder Apple CarPlay günstig nachrüsten möchte, sollte Donnerstag bei Aldi reinschauenEine Einschränkung, die man vor dem Kauf beachten sollte: Der Griff funktioniert nur, wenn der Schließbügel der Autotür frei zugänglich und U-förmig ist. Der Hersteller spricht von „allen Autotüren mit U-förmiger Verschlussmechanik“ – bei manchen Fahrzeugen ist der Bügel aber verdeckt oder anders geformt, dann findet der Griff keinen Halt.