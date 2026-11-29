Wer mehrere Geräte gleichzeitig aufladen will, braucht entweder viele Steckdosen oder eine clevere Lösung.

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Das kompakte Netzteil ersetzt bis zu sechs einzelne Ladegeräte und lädt Laptops, Smartphones, Tablets oder Kopfhörer gleichzeitig auf. Das zwei Meter lange Netzkabel lässt sich flexibel platzieren, etwa auf dem Schreibtisch oder neben der Steckdose am Boden. Das Netzteil nutzt GaN-Technologie , die bei kompakter Bauweise hohe Leistung ermöglicht. Der USB-C1-Anschluss liefert bis zu 65 Watt und lädt beispielsweise ein MacBook Air in 30 Minuten von 0 auf 51 Prozent.

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Die Station unterstützt gängige Schnellladeprotokolle wie PD, PPS, QC und AFC – damit funktioniert sie mit über 1.000 Geräten, darunter MacBooks, iPhones, Samsung-Galaxy-Modelle, Google Pixel, iPads und der Nintendo Switch. Das Netzteil bleibt laut Nutzerbewertungen auch bei Volllast angenehm kühl und arbeitet geräuschlos. Das ist bei günstigen Ladegeräten keine Selbstverständlichkeit – einige Modelle neigen zu hochfrequentem Pfeifen oder werden unangenehm warm. Die Verarbeitung wirkt hochwertig, das schlichte Design passt auf jeden Schreibtisch.