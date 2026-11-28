Der Black Friday bei Amazon geht in den Endspurt. Ob Apple, Dyson oder Samsung: Wir zeigen die Angebote, bei denen sich das Zugreifen jetzt noch lohnt.

Nach dem Black Friday ist vor dem Black-Friday-Wochenende: Die Schnäppchenjagd ist vorbei? Von wegen. Amazon haut nach wie vor Knaller-Deals raus. Ob Apple, Dyson oder Samsung – wir zeigen die Angebote, bei denen sich das Zugreifen auch am Wochenende noch lohnt.

Amazon macht einfach weiter und haut im Rahmen der Black Friday Woche auch jetzt noch Bestseller zu Bestpreisen raus. Neben Apple AirPods, verkauft derr Online-Riese nach dem Black Friday Balkonkraftwerke, Adidas-Must-haves, eine ganze Menge Technik und Küchengeräte und vieles mehr zum Schnapperpreis. Welche Angebote sind nach wie vor die besten? Wir haben den Überblick.

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Zum Angebot bei amazon.de Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. : Gab's schon günstiger, aber aktuell bester Preis im NetzGünstiger gibt es das Teil fast nicht, starker Preis für viele FunktionenDeal-Check:Der Winter ist da und weite Teile Deutschlands mit Schnee oder Dauerfrost im Griff.