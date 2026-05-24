Amazon launched 'The Boys' spin-off 'Vought Rising': Teaser trailer released

The teaser trailer for the spin-off 'Vought Rising,' a prequel to 'The Boys,' was recently released by Amazon. The new show will explore the beginnings of Vought International, portrayed as a promising future for humanity, while really being driven by a desire for endless power.

Kaum ist das große Finale von 'The Boys' über die Bühne gegangen, steht bereits das nächste Spin-off mit 'Vought Rising' an. Dazu gibt es jetzt den ersten Teaser-Trailer.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Neben Jensen Ackles als Soldier Boy und Aya Cash als Clara Vought sind in weiteren Rollen Elizabeth Posey als Private Angel, Mason Dye als Bombsight, Will Hochman als Torpedo sowie Rohan Mead, Glenda MacInnis, Clem McIntosh und Katherine Winter mit von der Partie





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