Amazon-Lightning Deal: Extremhelle Taschenlampe für unter 20 Euro

Eine extremhelle LED-Taschenlampe von Shadowhawk ist aktuell bei Amazon für weniger als 20 Euro zu haben. Das Modell ist laut Hersteller zehnmal heller als eine normale Taschenlampe und bietet zahlreiche praktische Funktionen.

Egal, ob beim Camping, beim Angeln oder für Notfälle: Eine gute Taschenlampe sollte jeder haben. Amazon verkauft gerade ein besonders helles LED -Modell von Shadowhawk zum halben Preis. Die UVP beträgt normalerweise 36,99 Euro, aktuell sind es nur 18,47 Euro. \Heutzutage hat jedes Smartphone eine integrierte Taschenlampe . Kurzfristig ist das praktisch, wenn im Dunkeln ein wenig Licht nötig ist.

Bei einem Stromausfall oder bei Outdoor-Abenteuern ist aber mehr Leistung gefragt, dafür ist eine Taschenlampe optimal. Shadowhawk gibt an, dass das Modell mit einer Leuchtkraft von bis zu 500.000 Lumen zehnmal heller sein soll als eine normale Taschenlampe. Das ist eine Ansage, denn eine haushaltsübliche Taschenlampe leuchtet laut TÜV Süd lediglich mit einer Helligkeit von 100 bis 500 Lumen. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht, das kleine Kraftpaket kann laut Hersteller aber einen 120 Quadratmeter großen Raum ausleuchten und Objekte fokussieren, die 500 Meter weit weg sind. Die Lampe verfügt über fünf verschiedene Leuchtmodi (High, Medium, Low, Stroboskop und SOS) und kann über eine Zoomfunktion den Lichtkegel anpassen. Damit lässt sie sich flexibel für unterschiedliche Szenarien einsetzen, von breit gestreutem Licht zum Ausleuchten der Umgebung bis zu fokussiertem Licht für größere Distanzen soll alles möglich sein. Der integrierte Akku hält laut Hersteller bis zu zwölf Stunden durch. Die genaue Laufzeit hängt jedoch vom gewählten Modus ab: Bei maximaler Helligkeit dürfte sie deutlich kürzer ausfallen. Praktisch ist das LED-Display, das den aktuellen Ladestand anzeigt. Die Taschenlampe wird über USB geladen und kann bei Bedarf auch als Powerbank für andere Geräte genutzt werden – insbesondere bei längeren Outdoor-Aktivitäten ist das praktisch. \Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und soll Shadowhawk zufolge Stürze aus bis zu drei Metern Höhe und sogar das Überfahren mit einem Lastwagen überstehen. Zudem erfüllt die Taschenlampe die Schutzklasse IP67, was bedeutet, dass sie gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt ist. Mit dem Preis von unter 20 Euro gehört die Lampe zu den günstigeren Modellen auf dem Markt. Käufer auf Amazon vergeben durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen, basierend auf über 24.000 Rezensionen. Lob gibt es für die hohe Helligkeit und die robuste Verarbeitung und auch das Preis-Leistungsverhältnis passt.





