Amazon MGM Studios verkündet die Besetzung von Robert Pattinson als neuen James Bond. Dies wirft Fragen nach seinem Batman-Vertrag und der Zukunft der DC-Rolle auf.

Die Filmindustrie hält den Atem an, nachdem Amazon MGM Studios die offizielle Besetzung eines neuen James Bond bekannt gegeben hat. Mit dem 40-jährigen britischen Schauspieler Robert Pattinson tritt ein Name in die Fußstapfen der größten Kinosuperstars der Welt. Diese Entscheidung markiert ein historisches Moment, da die Rolle seit Jahrzehnten von etablierten Namen wie Daniel Craig oder Pierce Brosnan besetzt war. Die Ankündigung hat sofort eine Welle der Diskussionen über die Zukunft des Filmschaffens ausgelöst und die Fragen nach möglichen Konflikten mit bestehenden Verträgen aufgeworfen.

Die Entscheidung hinter der Besetzung des neuen Agenten

Robert Pattinson hat sich in den intensiven Testaufnahmen gegen eine scharfe Konkurrenz durchgesetzt. Zu den Bewerbern für die Rolle zählten unter anderem Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor. Auch Nicholas Hoult stand auf der shortlist, hatte die Rolle des Batman jedoch bereits an Pattinson verloren, bevor er nun als Kandidat für Bond geprüft wurde. Die Auswahl fiel letztlich auf Pattinson, was auch auf die Unterstützung durch renommierte Filmemacher zurückzuführen ist.

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Während einige Fans davon ausgingen, dass die bisherigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G Wilson Pattinson nie die Chance gegeben hätten, war der Schauspieler bereits vor dem Film "Keine Zeit zu sterben" als potenzieller Nachfolger im Gespräch. Die Produktion verzögerte sich jedoch, da die Verantwortlichen an der strengen Regel festhielten, dass ein potenzieller James Bond kein anderes großes Franchise parallel leiten darf. Dies galt besonders nach der Bestätigung von Pattinson als Bruce Wayne alias Batman in Matt Reeves' Film.

Auswirkungen auf die Batman-Rolle und den DC-Verse

Durch seine Ernennung zum neuen James Bond stellt sich nun die drängende Frage nach der Zukunft seiner Rolle als Batman. Fans warten seit dem gefeierten Einstand in "The Batman" auf die Fortsetzung, doch die Produktionslage ist derzeit komplex. Ursprünglich war in Pattinsons Vertrag ein dritter Film mit dem Titel "Caped Crusader" vorgesehen. Sollte die Nachricht stimmen, dass er eine Ausstiegsklausel nutzt, wäre der zweite Teil der aktuelle Abschluss für ihn als Fledermaus.

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Die Planung für "The Batman 2" war zuvor durch personelle Veränderungen im Schatten der Produktion getrübt worden. Regisseur Matt Reeves trat Anfang Oktober aus familiären Gründen von seinem Posten zurück. In dieser Übergangsphase hat Steven Soderbergh, bekannt für Werke wie "Ocean's Eleven", die Regie als Vertreter übernommen, um die Produktion stabil zu halten.

Die Frage, ob Pattinson beide Rollen langfristig vereinen kann oder ob er sich für eine der beiden entscheiden muss, bleibt aktuell offen. Unabhängig von der endgültigen Entscheidung hat der Brite die Unterstützung der führenden Agenten in der Hollywood-Branz an seiner Seite. Dies könnte den Weg für eine einzigartige Karriere ebnet, die zwei der bekanntesten Charaktere des Kinos verbindet.