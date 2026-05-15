Amazon MGM Studios startet Casting für den nächsten James Bond

Die Casting-Direktorin Nina Gold wird die Suche nach dem nächsten James Bond leiten, nachdem bereits Schauspieler-Namen wie Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und Jacob Elordi ins Rennen gegangen sind.

Die Jagd nach dem nächsten James Bond hat offiziell begonnen! Amazon MGM Studios hat auf X den Beginn des Casting s für den neuen 007-Agenten bekanntgegeben.

In dem Post des Produktionsstudios heißt es: "Die Suche nach dem nächsten James Bond ist im Gange. Wir planen zwar nicht, während des Casting-Prozesses auf konkrete Details einzugehen, freuen uns aber darauf, den 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

". Widerruf Tracking und Cookies Der neue 007-Agent ein Brite? Im Rennen um den neuen Superspion sind in der Vergangenheit bereits hochkarätige Schauspieler-Namen gefallen: Nach den Briten Aaron Taylor-Johnson (35) und Callum Turner (36) sowie dem Australier Jacob Elordi (28) wurde zuletzt der erst 22-jährige Brite Louis Partridge als 007-Kandidat gehandelt. Doch laut Insidern soll die Rolle von einem eher unbekannten britischen Schauspieler besetzt werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist.

Die langjährige Casting-Direktorin Nina Gold (59) engagiert, um den Mann zu finden, der über die nötige Eleganz und Ausstrahlung verfügt, um Daniel Craig (58) als Ian Flemings Spion abzulösen. Jacob Elordi (28) ist derzeit heißbegehrt in Hollywood. Zuletzt spielte er an der Seite von Margot Robbie (35) in "Wuthering Heights" Nina Gold ist vor allem dafür bekannt, die Welt des fiktiven Westeros in der HBO-Serie "Game of Thrones" zum Leben erweckt zu haben.

Zu ihren Arbeiten zählen zudem die Netflix-Serie "The Crown", "Les Misérables", "Der Marsianer" und "Conclave" sowie fünf Filme der "Star Wars"-Reihe. Für ihre Arbeit an "Hamnet" im Jahr 2025 – dem ersten Jahr, in dem die Academy einen Preis für Casting vergab – wurde sie für einen Oscar nominiert. Im September 2021 in die Kinos kam, sind fast fünf Jahre vergangen. Ein Release-Fenster für den neuen Blockbuster ist bislang nicht bestätigt.

Fans müssen sich aber wohl noch ein oder zwei Jahre gedulden. Berichten zufolge soll der neue 007-Spion frühestens 2027, realistischerweise eher 2028 in die Kinos kommen





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