Fast zwei Milliarden Zugangsdaten lagen in einer offenen Datenbank. Betroffen sind auch Amazon, Paypal, Netflix und Google, samt Cookies und Tokens.

. Entdeckt wurde der Datenbestand vom Sicherheitsforscher Jeremiah Fowler, der seine Untersuchung am 24. November 2026 veröffentlichte. Besonders problematisch sind neben den Passwörtern auch gespeicherte Browser-Cookies und Sitzungstokens, die Angreifern den Zugriff auf bereits angemeldete Konten ermöglichen können.

Nach Angaben Fowlers umfasste die Datenbank rund 8.471 Ordner mit Zugangsinformationen im Klartext. In einer Stichprobe fand der Forscher E-Mail-Adressen, Benutzernamen, Passwörter, Browserdaten und weitere Authentifizierungsinformationen. Etwa 400.000 Dokumente deuteten auf besonders umfangreiche Datensammlungen durch Schadsoftware hin. Die Datenbank wurde nach Fowlers Meldung an den Hosting-Anbieter vom öffentlichen Zugriff abgeschirmt.

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Ob Dritte zuvor Informationen kopiert hatten, ist nicht bekannt. Ebenso gibt es bislang keinen Nachweis, dass Amazon, Paypal,Wie schützen Sie Ihre Online-Konten vor gestohlenen Zugangsdaten? Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerFast zwei Milliarden Zugangsdaten von Amazon, Paypal, Netflix und Google waren ungeschützt im Netz zugänglich.