Amazon-Phishing: So erkennen Sie gefälschte E-Mails und schützen Ihr Konto

Cyberkriminelle nutzen gefälschte Amazon-Mails für Phishing-Angriffe. Erfahren Sie hier, wie Sie falsche E-Mails und SMS sicher erkennen und Ihr Konto mit dem Message Center schützen.

Gefälschte E-Mails und SMS sind die häufigste Methode von Cyberkriminelle n, um Amazon -Kunden zu täuschen und sensible Daten abzugreifen. Diese Betrug smaschen nutzen vor allem hektische Aktionstage aus, um arglose Kundschaft auf imitierte Internetseiten zu locken. Die Täter geben sich als offizieller Kundenservice aus, um Zugangsdaten und Kreditkarteninformationen zu stehlen. Es ist entscheidend, die Echtheit solcher Nachrichten zu prüfen, bevor man auf Links klickt oder persönliche Angaben macht.

Die Mechanik von Amazon-Phishing-Angriffen

Solche gefälschten Auftragsbestätigungen oder Warnungen vor Kontoproblemen erzeugen eine vorgetäuschte Dringlichkeit. Diese psychologische Taktik soll Opfer zu unüberlegtem Handeln verleiten. Die Nachrichten enthalten manipulierte Links, die auf gefälschte Amazon-Anmeldeseiten oder Fake-Hotlines führen. Sobald Nutzer dort ihre Daten eingeben, landen diese sofort in den Händen der Kriminellen.

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Diese Sicherheitslücke wird oft durch zusätzliche Formulare erweitert, die nach Zahlungsinformationen und Adressen fragen. Sind die Informationen erst einmal in fremder Hand, kaufen die Täter problemlos auf Kosten ihrer Opfer ein. In vielen Fällen räumen die Betrüger auch deren Bankkonto vollständig leer. Die Gefahr ist also hoch und betrifft nicht nur die persönlichen Daten, sondern auch die finanzielle Situation der Betroffenen.

Offizielle Verifizierung über das Message Center

Bei verdächtigen Amazon-Mails gibt es einen simplen, aber sicheren Weg, deren Echtheit zu überprüfen: das Amazon Message Center. In diesem Bereich Ihres Nutzerkontos speichert der Händler jede E-Mail an Sie. Möchten Sie also wissen, ob eine bestimmte Nachricht wirklich vom Versandriesen stammt, führen Sie diese Schritte durch. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an und navigieren Sie zum Message Center.

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Alternativ klicken Sie auf der Amazon-Website auf Konto und Listen, dann auf Message Center. Daraufhin erscheinen alle Nachrichten, die Sie jemals von Amazon erhalten haben, sortiert nach Datum und Uhrzeit. Prüfen Sie, ob die fragliche Nachricht hier erscheint. Ist das nicht der Fall, handelt es sich um eine Fälschung. Sie sollten diese Mails dann sofort löschen und nicht auf enthaltene Links klicken.

Es besteht noch eine weitere Möglichkeit zur Verifizierung. Sie können die verdächtige E-Mail an verify@amazon.de weiterleiten. Sie erhalten dann in wenigen Augenblicken eine Antwort von Amazon, ob es sich wirklich um eine Mail des Versandhändlers handelt. Diese offizielle Rückmeldung bietet höchste Sicherheit und hilft dabei, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu identifizieren und zu neutralisieren.

Gefahren durch Smishing und falsche SMS

Amazon verschickt möglicherweise auch SMS-Nachrichten mit aktuellen Informationen zu Bestellungen, Zahlungen, Lieferungen oder dem Kontostatus. Auch das machen sich Betrüger zunutze und verschicken gefälschte Amazon-SMS - man spricht in diesem Fall von Smishing. Diese stammen nicht von Amazon, wenn sie auf Bestellungen oder Lieferungen verweisen, die Sie nicht erwarten. Oft enthalten diese Nachrichten URLs, die falsch geschrieben sind, Tippfehler aufweisen oder aus einer reinen IP-Adresse bestehen.

Ein weiteres Warnsignal ist die direkte Aufforderung nach Bankverbindung, Kreditkarteninformationen oder Daten von Geschenkkarten. Solche Anfragen sind in keiner Weise legitim und dienen ausschließlich dem Datendiebstahl. Phishing-Tricks gelten auch bei Amazon: Antworten Sie niemals direkt auf eine unerwartete Amazon-Nachricht. Klicken Sie vor allem nicht auf ein angehängtes Dokument oder einen Link, um sich darüber bei Amazon anzumelden.

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Sicherheitsmaßnahmen und richtige Reaktionen

Das gilt auch für vermeintliche Telefon-Hotlines, in denen Zugangsdaten abgefragt werden. Im Zweifel laden Sie die Adresse amazon.de manuell im Browser oder öffnen die Amazon-App auf Ihrem Handy. Werden Sie dort nach dem Login nicht direkt mit dem angeblichen Problem konfrontiert, handelt es sich um eine Finte. Spätestens wenn Bankdaten verlangt werden, sollten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen. Amazon fragt niemals per E-Mail, SMS oder telefonisch nach persönlichen Informationen.

Um sich langfristig zu schützen, bestätigen Sie jede Anmeldung per Freigabelink oder SMS-Code. So haben Fremde mit Ihren Zugangsdaten keine Chance mehr. Sind Sie auf eine Fake-Mail hereingefallen und haben Daten auf einer verlinkten Website, per SMS oder am Telefon verraten, loggen Sie sich unverzüglich auf der offiziellen Amazon-Seite ab und ändern Ihr Passwort. Kontaktieren Sie zudem Ihre Bank, um eventuelle unbefugte Abbuchungen zu stoppen und weitere Schäden zu verhindern.