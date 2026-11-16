Amazon plant World Product Graph zur zentralen Produktdatenbank

Amazon entwickelt die Datenbank World Product Graph, um Produktinformationen weltweit zu bündeln. Ziel ist die Verbesserung des Shopping-Erlebnisses und die Integration in den KI-Dienst Rufus ab dem 12. November.

Der US-amerikanische Technologie-Konzern Amazon arbeitet an einem ambitionierten Projekt namens World Product Graph. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, eine riesige, globale Datenbank mit Informationen zu nahezu allen Produkten auf der Welt zu erstellen. Die Initiative soll Kunden dabei helfen, die oft mühsame Suche nach einem geeigneten Fernseher oder anderen Konsumgütern zu vereinfachen, wenn das passende Modell nicht auf den ersten Blick oder zum gewünschten Preis verfügbar ist. Durch diese zentrale Datenstruktur soll der Umweg über verschiedene Onlineshops reduziert werden.

Struktur der weltweiten Produkt-Datenbank

Die Kernkomponente des World Product Graph besteht darin, dass Hersteller ihre Produktdaten regelmäßig direkt an Amazon liefern. Zusätzlich plant der Konzern, weitere Informationen von den Webseiten anderer Händler zu sammeln. Diese Methode ermöglicht es, auch Modelle zu vergleichen, die ausschließlich in anderen Online-Shops erhältlich sind. Der Gedanke dahinter ist, dass Kunden alle relevanten Daten an einem Ort finden, anstatt mehrere Websites durchsuchen zu müssen. Dies stellt eine fundamentale Veränderung dar, weg von isolierten Shop-Inhalten hin zu einer vernetzten Produktlandschaft.

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Die Datenbasis für dieses System wird erheblich erweitert, indem nicht nur interne Bestände, sondern auch externe Angebote integriert werden. Amazon strebt an, durch die Kombination von Herstellerangaben und gesammelten Daten aus anderen Quellen eine umfassende Übersicht zu bieten. Dies könnte die Transparenz im Online-Handel deutlich erhöhen und die Vergleichbarkeit von Produkten über Händlergrenzen hinweg verbessern. Die technische Umsetzung erfordert jedoch massive Investitionen in die Datenerfassung und -bereinigung.

Integration in den KI-Dienst Rufus und Alexa

Die Daten aus dem World Product Graph sollen eng mit Amazons KI-Einkaufshelfer Rufus verknüpft werden. Dieser Dienst ist eine Weiterentwicklung des früheren Konzepts Alexa für Shopping und ist seit dem 12. November auch in Deutschland verfügbar. In den Vereinigten Staaten zeigt der Dienst über die Funktion Shop Direct bereits Artikel aus anderen Onlineshops an. Ein einfacher Klick leitet den Kunden dann direkt zum entsprechenden Händler weiter. In einigen Fällen kann die KI sogar die gesamte Bestellung automatisiert übernehmen, was den Kaufprozess beschleunigt.

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Bisher gab es jedoch kritische Stimmen regarding der Zuverlässigkeit der KI-Antworten. Laut einem internen Entwurf gab der Einkaufshelfer in der früheren Version häufig falsche oder unvollständige Antworten. Diese Probleme sollten durch die neue Datenstruktur gelöst werden. Amazon gibt an, dass die Genauigkeit der KI weltweit bei rund 97 Prozent liegt. Diese hohe Quote ist entscheidend, damit Verbraucher den Empfehlungen der KI vertrauen können, insbesondere wenn diese im Auftrag der Nutzer nach Produkten sucht und diese bestellt.

Wettbewerbsdruck und strategische Partnerschaften

Hinter dem Plan steht laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters auch die Sorge, Kunden an konkurrierende Einkaufshelfer zu verlieren. Solche KI-Dienste, die von anderen Anbietern stammen, suchen im Auftrag der Nutzer nach Produkten und bestellen diese auf Wunsch gleich mit. Durch die Einführung der Datenbank könnte Amazon versuchen, mehr Kunden in den eigenen Shop zu halten. Dies ist Teil einer größeren Strategie, die Marktposition im digitalen Handel zu festigen und der Abwanderung zu spezialisierten KI-Suchmaschinen entgegenzuwirken.

Amazon ist in dieser Frage auch rechtlich aktiv. Der Konzern streitet vor Gericht mit dem Anbieter Perplexity. Dabei geht es darum, ob die KI im Browser Comet dort für Kunden einkaufen darf. Dieser Rechtsstreit unterstreicht die Bedeutung der exklusiven Datenverfügbarkeit für KI-gestützte Shopping-Services. Gleichzeitig gibt es Bemühungen um Kooperationen mit anderen großen Marken. In internen Dokumenten wurde ein Treffen mit dem Konsumgüterriesen Procter & Gamble zu einem Testlauf erwähnt. Diese Unternehmen haben demnach zugesagt, Daten zu ihren Produkten zu liefern, was die Qualität der Datenbank weiter steigern soll.

Zeitplan und Unsicherheit der Umsetzung

Als möglichen Starttermin für den vollen Betrieb des World Product Graph nennt das Papier den 1. Oktober 2027. Dieser Zeitpunkt liegt jedoch noch in der fernen Zukunft und die Planung ist dynamisch. Amazon bezeichnet das interne Papier, aus dem diese Daten stammen, als veraltet. Laut dem Konzern geben solche Dokumente die tatsächlichen Pläne oft nur teilweise wieder. Die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung und sich ändernde Marktbedingungen können die ursprünglichen Zeitpläne verschieben.

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Dementsprechend ist ungewiss, ob der Konzern die Datenbank tatsächlich in der beschriebenen Form und zum genannten Datum umsetzt. Die Ankündigung zeigt jedoch die klare Richtung der Strategie: Eine umfassende Vernetzung von Produktdaten zur Verbesserung der Nutzererfahrung. Für Verbraucher bedeutet dies langfristig möglicherweise einen einfacheren Zugang zu Informationen, auch wenn die genaue Ausgestaltung noch offen ist. Die Entwicklung wird weiterhin von Medien und Fachleuten aufmerksam verfolgt.