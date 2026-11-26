Professor Markus Szajna analysiert Amazon-Deals und findet systematische Preismanipulationen. Verbraucher sollten den Dreimonats-Verlauf prüfen, statt sich auf kurze Rabatte zu verlassen.

Professor Dr. Markus Szajna von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe hat die Rabattstrategien von Amazon kritisch untersucht. Der Studiengangsleiter für BWL-Handelsmanagement warnt davor, dass viele als Schnäppchen beworbene Preise oft nur Standardkonditionen aus der Vergangenheit sind. Seine Analyse zeigt, dass die wahre Ersparnis häufig weit unter den angepriesenen Prozentsätzen liegt.

Scheinrabatte bei FAMIVAC und Kopfhörern

Ein Akku-Staubsauger der Marke FAMIVAC FV3 wurde mit einem 53-prozentigen Rabatt beworben, der den Preis auf 94,99 Euro senken sollte. Der Vergleichswert basierte auf der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 199,99 Euro. Tatsächlich lag der Preis Ende Oktober bereits bei rund 100 Euro. Zwar stieg er zeitweise auf 139,99 Euro an, fiel dann aber wieder auf 94,99 Euro. Im direkten Vergleich zu Oktober beträgt der Unterschied lediglich etwa fünf Euro.

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Ähnliche Muster zeigten sich bei den Soundcore-Q20i-Kopfhörern. Diese wurden als Top-Angebot für 29,99 Euro verkauft, was einem Rabatt von 30 Prozent gegenüber dem alten Preis von 42,99 Euro entsprach. Der Preisverlauf offenbart jedoch, dass die Kopfhörer bereits Wochen zuvor für circa 30 Euro erhältlich waren. Der aktuelle Preis von 29,99 Euro ist zwar das Tief der letzten 30 Tage, bewegt sich aber historisch auf einem ähnlichen Niveau.

Strategischer Umgang mit der UVP

Professor Szajna kritisiert scharf, dass Händler zunehmend mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) spielen. Diese Werte hätten oft wenig mit der Realität der tatsächlichen Verkaufspreise zu tun. Durch die Auswahl eines künstlich hohen Vergleichswerts erscheinen Rabatte mathematisch attraktiv, obwohl der Endkunde kaum einen Vorteil gegenüber früheren Kaufzeitpunkten hat. Dies ist eine gängige Methode, um Kauflust zu erzeugen, ohne den Preis substantiell zu senken.

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Auch bei einem Wollmantel von Tom Tailor zeigte sich dieses Phänomen. Der Mantel kostete als Früher-Black-Friday-Angebot 102,83 Euro. Das entspricht einer angegebenen Ersparnis von 19 Prozent gegenüber dem Referenzpreis von 127,22 Euro. Aus Sicht der letzten 30 Tage handelte es sich um den günstigsten Preis. Eine Betrachtung der letzten drei Monate enthüllte jedoch, dass der Preis im August zeitweise zwischen 70 und 80 Euro lag. Der sogenannte Deal war also nur ein kurzes Tief in einem längeren, niedrigeren Preisgefüge.

Position von Amazon und Kundenwarnung

Amazon reagierte auf die Vorwürfe von Professor Szajna mit einer Verteidigung seiner eigenen Richtlinien. Eine Sprecherin betonte, dass jedes der angeführten Produkte zum niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage erhältlich war. Damit habe man sich streng an die eigenen Angebotsrichtlinien gehalten. Das Unternehmen weist zudem auf die eigene Preisverlaufs-Funktion hin, die für Millionen von Produkten die Preise der letzten 30, 90 und 365 Tage anzeigt.

Amazon argumentiert, dass diese Funktionen Kunden helfen, die Preisentwicklung genau nachzuvollziehen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Experten wie Szajna warnen jedoch davor, sich ausschließlich auf die von Amazon bereitgestellten standardisierten Verläufe zu verlassen. Oft müssen Verbraucher manuell in den Dreimonats- oder Jahresverlauf eintauchen, um echte Preismanipulationen zu erkennen und nicht auf Scheinrabatte hereinzufallen.