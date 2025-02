Amazon Prime: Culpa Mia - London - Remake kommt direkt nach der Originalserie

Amazon Prime setzt auf den Erfolg der Culpables-Romane und bringt ein Remake der spanischen Originalserie Culpa Mia für die britische Hauptstadt London. Die Neuverfilmung greift die bekannten Figuren und Handlungsstränge auf, wird aber mit einem neuen Cast und einer veränderten Kulisse präsentiert.

Normalerweise liegen mehrere Jahre zwischen Original und Remake . Bei einer seiner erfolgreichsten Filmreihen wollte Amazon Prime jedoch nicht so lange warten und hat direkt eine Neuverfilmung geordert. Es passiert nicht oft, dass zwei Filmreihen, die auf derselben Vorlage basieren, gleichzeitig veröffentlicht werden – und das auch noch bei demselben Streaming -Dienst. Amazon Prime sieht darin jedoch kein Problem und hat einer Neuverfilmung eines seiner größten Hits grünes Licht gegeben.

Ab sofort könnt ihr das Remake streamen, einer englischsprachigen Adaption der Culpables-Romane von Mercedes Ron. Ursprünglich stammt die Geschichte aus Spanien und wurde dort auch zuerst verfilmt: Neu bei Amazon Prime: Die London-Version der dramatischen Culpa Mia-Geschichte Noch vor dem Ende der Original-Reihe veröffentlicht Amazon Prime nun das Remake und verlagert die Handlung nach Großbritannien. Abseits davon hat sich nicht allzu viel verändert. Der neue Film greift die wichtigsten Figuren und Erzählstränge auf, die auch fester Bestandteil der Bücher und der spanischen Verfilmung waren. Culpa Mia - Meine Schuld: London - Trailer (Deutsch) Als Noahs Mutter Ella sich in den sehr wohlhabenden William verliebt, ziehen die beiden von Amerika nach London, um bei William und seinem Sohn Nick zu leben. Bei ihrer Ankunft lernt die 18-jährige Noah den Bad Boy Nick kennen und die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Noah verbringt den Sommer damit, sich an ihr neues Leben anzupassen, neue Freunde aus Nicks verschiedenen Kreisen zu finden und eine komplizierte Beziehung zu ihm zu führen, während sie darum kämpfen, die Anziehung in Schach zu halten. Noah ist schließlich gezwungen, sich mit ihrer verheerenden Vergangenheit auseinanderzusetzen, während sie sich zum ersten Mal verliebt. Die größte Veränderung, die neben dem Schauplatz auf uns zukommt, ist der Cast. Keiner der Stars des Originals kehrt für das Remake zurück. Stattdessen setzt die London-Version auf frische Gesichter. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Namen der Besetzung: Schon die Romane, die ursprünglich auf der Online-Plattform Wattpad erschienen sind, markieren eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Ehe sich Mercedes Ron versah, war sie die Autorin eines virtuellen Bestsellers, der inzwischen auch in traditioneller Form erschienen ist. Auch die bisherigen Verfilmungen sorgten für Schlagzeilen. (2024) avancierten in den Jahren ihrer Veröffentlichung zu den meistgesehenen internationalen Original-Filmen bei Amazon Prime. Gerade bei Culpa Tuya ist das bemerkenswert, denn es startete nur vier Tage vor Ende seines Erscheinungsjahrs. Kein Wunder, dass Amazon so schnell wie möglich an diesen Erfolg anschließen will. Dass Streaming-Dienste ihre Franchises mit diversen Spin-offs auf andere Länder ausweiten, ist nichts Ungewöhnliches. Bei Amazon Prime haben wir das zuletzt mit den Citadel-Serien erlebt. Ein direktes Remake wie bei Culpa Mia ist dennoch selten





Amazon Prime Culpa Mia Remake London Streaming Romane Mercedes Ron Originalserie

