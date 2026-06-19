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Amazon Prime Day: Zwei LiDAR-Mähroboter zum günstigsten Preis

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Amazon Prime Day: Zwei LiDAR-Mähroboter zum günstigsten Preis
MähroboterLidarAmazon Prime Day
📆19/06/2026 14:43:00
📰nordbayern
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Zwei Mähroboter mit LiDAR-Technologie sind auf dem Amazon Prime Day zum bislang günstigsten Preis erhältlich. Der Mova ViAX 500 und der Mammotion Yuka Mini 2 800 arbeiten vollständig autonom und navigieren ohne RTK-Antenne.

Zwei Mähroboter mit LiDAR- Technologie sind auf dem Amazon Prime Day zum bislang günstigsten Preis erhältlich. Der Mova ViAX 500 und der Mammotion Yuka Mini 2 800 arbeiten vollständig autonom und navigieren ohne RTK-Antenne.

Beide Modelle sind mit 360°-LiDAR ausgestattet, das die Umgebung in Echtzeit scannen und Millionen Messpunkte pro Sekunde erfasst. Der Mova ViAX 500 setzt auf ein Zusammenspiel aus 360°-LiDAR und zwei Ultra-HDR-KI-Kameras, während der Mammotion Yuka Mini 2 800 mit einem KI-Prozessor ausgestattet ist, der 10 Billionen Operationen pro Sekunde rechnet. Der Mammotion-Mähroboter bietet außerdem den DropMow-Modus an, der es ermöglicht, einfach abzusetzen und

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Mähroboter Lidar Amazon Prime Day Autonom RTK-Antenne

 

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