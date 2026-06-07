Amazon Prime entfernt düsteren Anime Gangsta aus dem Streaming-Programm

Der Action-Anime Gangsta, bekannt für seine erwachsene Atmosphäre und düstere Story, wird bei Amazon Prime eingestellt. Die 12-teilige Serie des aufgelösten Studios Manglobe bietet kein offizielles Ende und ist nur noch kurze Zeit im Abo verfügbar.

Amazon Prime entfernt den Anime Gangsta aus seinem Streaming -Programm. Der 2015 veröffentlichte Action - Anime , der im Mafia-Milieu spielt und sich durch einen rauen Ton sowie ein erwachsenes Setting auszeichnet, war lange Zeit als Geheimtipp unter Fans bekannt.

Nun steht er auf der Abschussliste und ist nur noch für begrenzte Zeit ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Die Serie, produziert vom Studio Manglobe, das unter anderem für Werke wie Ergo Proxy oder Deadman Wonderland bekannt war, umfasst zwölf Episoden. Da das Studio im selben Jahr aufgelöst wurde, in dem Gangsta aktiv lief, bleibt die Geschichte ohne richtiges Ende. Die Handlung folgt den beiden Söldnern Worick und Nicolas, die in einer von Kriminellen und Übernatürlichen bewohnten Stadt als Problemlöser agieren.

International wird die Serie für ihren einzigartigen Stil und die konsequent düstere Atmosphäre gelobt, die sich von typischen Animes abhebt. Fans wird empfohlen, die Serie rasch zu schauen, da sie möglicherweise bald komplett von der Plattform verschwindet. Für Sammler existiert zudem eine Blu-ray-Gesamtausgabe





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